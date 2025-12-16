Medicinsk sekreterare, Hjärtcentrum, Umeå
2025-12-16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hjärtcentrum består av följande enheter: Kardiologens vårdavdelning, Hjärtintensivens vårdavdelning (HIA), Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG), Utredningsavdelningen, Thorax vårdavdelning, Thorax intensivvårdsavdelning (THIVA), Thorax operationsavdelning, PCI-lab, Hjärt-kärlmottagningen, Skrivenheten, Klinisk fysiologi och Arytmienheten.
Skrivenheten består av medicinska sekreterare som arbetar för hela Hjärtcentrum med administrativa arbetsuppgifter av olika slag. Enheten ingår organisatoriskt under en chef. Vi erbjuder ett roligt, varierande och utvecklande arbete där din kompetens nyttjas för verksamheten och patientens bästa. Samarbete kollegor emellan är a och o och likaså med övrig personal och andra kliniker. Hos oss får du möjlighet att aktivt medverka till utveckling av verksamheten både inom skrivenheten och på hela Hjärtcentrum med nya tankar och idéer. Vi månar om en bra arbetsmiljö och att man ska trivas på jobbet.
Känns detta viktigt för dig? Passa då på att söka till oss!
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
I arbetet som medicinsk sekreterare hos oss ingår det på alla våra enheter journalskrivning, posthantering och scanning samt avlastning med administrativa uppgifter till vårdpersonal (både inom sluten- och öppenvård). Utifrån medarbetarnas kompetens och intresse arbetar vi också med diagnoskodning, remisshantering, tidbokning samt övrig vårdadministration.Kvalifikationer
För det här jobbet behöver du vara utbildad medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller motsvarande utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du som söker är intresserad av att samarbeta med andra. Då arbetet präglas av kontakt med både patienter, medarbetare och andra vårdgivare ställs krav på dig att du är serviceinriktad, har god organisationsförmåga, gillar att prata i telefon, är engagerad och kan hålla i gång flera uppgifter parallellt. Meriterande om du har gått diagnos klassificeringsutbildning.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Kontakt
Biträdande avdelningschef
Maria Karlsson maria.e.karlsson@regionvasterbotten.se 073-0762479 Jobbnummer
