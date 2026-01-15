Medicinsk sekreterare Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vad kul att du hittat vår annons!
Vi söker dig som är positiv, bidrar med god stämning och har nära till skratt. Din arbetsmoral är hög, du har lätt för att samarbeta och har ett prestigelöst förhållningssätt. Passar beskrivningen in på dig? Är du sugen på ett meningsfullt arbete som verkligen gör skillnad? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss på Patologi & Cytologi Dalarna.
Vi är en regiongemensam ackrediterad avdelning inom Region Dalarna och tar emot histologiska och cytologiska prover från Regionen för att preparera och diagnostisera dessa. Arbetet i verksamheten är mycket utvecklande och ytterst viktigt i vårdkedjan då det är en förutsättning för en stor del av cancerdiagnostiken inom Regionen, men även diagnostik av andra sjukdomar. Drygt 40 personer arbetar på avdelningen; biomedicinska analytiker, patologer, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare, laboratorieassistenter och obduktionstekniker. Vi har bra sammanhållning och samarbete över yrkeskategorierna, hela avdelningen är vårt team. En god arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen är viktigt och något vi alltid strävar efter.
Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att skriva diktat, hantera analyssvar, förbereda konferenser, ha hand om telefonservice, posthantering, hantera canceranmälningar och andra administrativa uppgifter inom ramen för vår verksamhet. Vi arbetar i laboratorieinformationssystemet Analytix. Du kommer ha ett dagligt nära samarbete tillsammans med ytterligare två medicinska sekreterare som blir dina närmsta kollegor.
Arbetstiden är dagtid 7:30-16:15, måndag-fredag.
Kvalifikationer
Du har gått någon av följande utbildningar: Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp, Vårdadministrativa programmet 180 hp eller 1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning. Erfarenhet av liknande arbete och datavana är önskvärd. Är du den vi söker så har du en positiv inställning till jobbet, gillar variation i ditt arbete och arbeta både enskilt och i grupp. Du som söker har goda kunskaper i svenska språket och i medicinsk terminologi.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
