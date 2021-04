Medicinsk sekreterare Capio Psykiatri NP Stockholm - Capio Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-072021-04-07Som medicinsk sekreterare hos oss blir du solen kring vilken allt snurrar.Till oss kommer patienter för neuropsykiatrisk utredning. Du möter våra patienter och deras anhöriga i telefon och reception, samt arbetar med bokningar, remisshantering, journalsystem och registrering. Du är navet i mottagningsarbetet och har en viktig funktion både för patienter, personal och remittenter. Arbetet är varierande och målet att ge patienter god vård, en bra upplevelse och det bästa bemötandet. Du tycker om att dagarna går fort, är noggrann av naturen och gillar att arbeta självständigt i nära samverkan med mottagningens psykologer och läkare. Mottagningen ligger på Södermalm i ljusa lokaler på Maria Sjukhus intill tunnelbanans röda linje och pendeltåg.- Bemöta patienter i reception och telefon- Bokningar, journalskrivning, remisshantering och registrering i Take Care- Sammanställa material, beställa, uppdatera förråd- Posthantering- Förbereda möten, samverka med IT-tekniker- Ta hand om lokalerMedicinsk sekreterare med erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin. God förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift på svenska.Vi söker en serviceinriktad person med god förmåga att bemöta patienter och personal. Som medicinsk sekreterare värdesätter vi att du är vänlig, strukturerad och noggrann med en önskan att hålla dig uppdaterad inom ditt område. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.AnställningsvillkorTillsvidaretjänst 100 %. Arbetstiden är förlagd till dagtid vardagar. Vi tillämpar kollektivavtal. Du får tjänstepension och friskvårdsbidrag. Tillträde efter överenskommelse med 6 mån provanställning.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Efter överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-16Capio Sverige AB5677456