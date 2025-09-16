Medicinsk sekreterare, Bild och administration Mora
2025-09-16
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Bild och funktionsmedicin är en länsövergripande verksamhet som finns i Avesta, Falun, Ludvika och Mora.
Som medicinsk sekreterare blir du anställd i BoA, Bild och administration.
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Du arbetar i team och har varierande arbetsuppgifter såsom tidbokning, reception, bildhantering samt övriga administrativa uppgifter. Vi erbjuder individuellt anpassad introduktion.
Vi söker en medicinsk sekreterare som är noggrann, samarbetsvillig, flexibel och självgående.
Som person har du god förmåga att ta egna initiativ och en vilja att vara behjälplig samt kunna ge god service till patienter och medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Att kommunicera och samarbeta på ett konstruktivt sätt är en självklarhet för dig då det är allas ansvar att bidra till en god arbetsmiljö.
Arbetet sker helgfria vardagar, kontorstid vilket gör att du även kan planera din lediga tid. Heltid är ett krav.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
