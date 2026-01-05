Medicinsk sekreterare
2026-01-05
Välkommen till Capio Vårdcentral Hovshaga - där erfarenhet möter omtanke!
Capio Vårdcentral Hovshaga är en växande vårdcentral och är en väletablerad vårdgivare i Region Kronoberg. Du hittar oss i Hovshaga centrum med närhet till bra kommunikationer. Vi är ett härligt gäng på ca 30 medarbetare, en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård som tillsammans gör skillnad för våra ca 12 100 listade patienter - idag och genom hela livet.
Vi har ett brett utbud och förutom vårdcentral, olika specialistmottagningar som diabetes, hypertoni, astma/kol, inkontinens, demens/äldre och sårvårdsmottagning har vi har även BVC, psykolog och rehabverksamhet.
Vi är även en akademisk vårdcentral vilket innebär att vi har ökad fokus på forskning och utveckling vilket i sin tur medför ökad vårdkvalitet och en primärvård i framkant!
Din roll
Vi behöver nu förstärka teamet med en medicinsk sekreterare som inte bara gillar struktur och ordning, utan också trivs med att möta människor och vara mitt i händelsernas centrum. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik!
Du kommer att jobba med klassiska sekreteraruppgifter som tex:
Journalhantering
• Diktatskrivning
• Koda och registrera medicinska diagnoser och åtgärder.
Patientadministration
• Boka och avboka patientbesök
• Hantera patientregister och väntelistor
• Ta emot och registrera remisser
• Utrullning och ändringar i schema
• Delta i teamronder
Dokumentation
• Skriva ut dikterade anteckningar, medicinska brev och rapporter
• Hantera korrespondens med patienter via 1177
• Framställa statistikrapporter och sammanställningar
• Protokollföra möten.
Kommunikation och IT
• IT-ombud i verksamheten
• Intresse för digitala tjänster
Övriga uppgifter
• Stå i receptionen vid behov
• Sköta fakturering och annan ekonomisk administration
Vi tror på utveckling, digitalisering och att våga testa nytt. Hos oss får du vara med och forma hur vi jobbar - vi lyssnar på idéer, testar nya arbetssätt och stöttar varandra. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då tror vi att du kommer trivas hos oss!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats att trivas på! Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra * Lojala och engagerade kollegor * Välfungerande arbetsplats
Om dig
Är du medicinsk sekreterare med hjärtat på rätt ställe - och huvudet fullt av smarta lösningar?
Vi söker dig som är utbildad inom hälso- och sjukvårdsadministration (80 p KY/400 p YH) eller har motsvarande kompetens som medicinsk sekreterare. Har du dessutom koll på diagnoskodning? Toppen! Det är ett extra plus.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och om du har erfarenhet av system som Cosmic eller QlikView - eller ett intresse för digitalisering - så blir vi extra glada.
Men viktigast av allt: du är en person som gillar att ha många bollar i luften, som kan prioritera när tempot växlar och som har lätt för att ställa om när förutsättningarna ändras. Du är positiv, ansvarstagande och flexibel - och du trivs lika bra med att jobba självständigt som i team.
Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag. Vi tror på samarbete, utveckling och att våra olikheter gör oss starkare. Du delar våra värderingar och använder dem i ditt dagliga arbete.
Tjänstens omfattning är mellan 80-100%. Så ansöker du
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi börjar alltid med sex månaders provanställning.
Vi arbetar med löpande urval - så vänta inte med att skicka in din ansökan! - vi längtar efter att få lära känna dig!
Publicerat: 2025-12-05
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
