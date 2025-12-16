Medicinsk sekreterare
2025-12-16
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Närhälsan Ulricehamn vårdcentral är en trygg och välfungerande arbetsplats med cirka 40 medarbetare.
Tillsammans har vi som gemensamt mål att erbjuda vård av högsta kvalitet till våra cirka 11 000 listade patienter. Då en av våra medicinska sekreterare nu planerar att njuta av pensionärslivet söker vi dig som vill bli en del av vårt team.
Vi erbjuder en samhällsviktig verksamhet där kvalitet, patientsäkerhet och service står i fokus. Vår verksamhet omfattar bland annat BVC, mottagning för psykisk hälsa samt specialistmottagningar inom exempelvis astma, diabetes, hypertoni och vård av äldre. Hos oss arbetar flera olika yrkeskategorier och vi har ett tydligt fokus på tvärprofessionellt teamarbete kring patienten.
Vi strävar efter kvalitet, kontinuitet och trygghet för både patienter och medarbetare. För oss är det viktigt att du som arbetar hos oss känner dig uppskattad och mår bra - både på jobbet och på fritiden.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Som medicinsk sekreterare är du en viktig medarbetare på vårdcentralen och den första patienten möter hos oss. Du en viktig del av vårdcentralens administrativa funktion och du bidrar till att vårdprocesserna fungerar effektivt. Arbetet sker i nära samarbete med vårdcentralens olika yrkesgrupper där arbetsuppgifterna omfattar receptionsarbete, medicinsk dokumentation, diagnos- och åtgärdskodning enligt gällande regelverk, hantering av remisser, intyg och övrig vårdadministration, registrering och uppföljning i vårdadministrativa system, administrativt stöd till verksamheten samt verksamhetschef inklusive lokalt IT-stöd.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du har ett genuint intresse för digitalisering och goda kunskaper inom området samt goda kunskaper inom medicinsk terminologi. Dessutom uttrycker du dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Du tycker om att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt. Du har god samarbetsförmåga, bidrar till ett positivt arbetsklimat, är flexibel, initiativtagande och har förmåga att prioritera vid varierande arbetsbelastning. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
