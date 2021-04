Medicinsk sekreterare - Västra Götalandsregionen - Administratörsjobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-13Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.2021-04-13Närhälsan Tuve Vårdcentral är en väletablerad vårdcentral på Hisingen med ca 10 300 listade patienter.Vårt mål är att vara den självklara arbetsplatsen för dig som har ett starkt engagemang och som vill vara med och förändra svensk primärvård på riktigt.Vi trivs tillsammans och värdesätter goda relationer till våra patienter. Hos oss arbetar allmänspecialister, ST- och AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykolog och kurator. Vi har BVC-mottagning och även en familjecentral i samma lokaler. Vi tycker att det är viktigt med ett flexibelt och nära samarbete mellan våra olika yrkesgrupper. Detta för att på bästa sätt hjälpa våra patienter och för att skapa en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats.Läs om våra förmåner på Medarbetarportalen: http://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/Medarbetarportalen/ Om arbetetSom medicinsk sekreterare hos oss får du ett serviceinriktat och varierande arbete, där det administrativa arbetet varvas med receptionsarbete.Du kommer främst arbeta administrativt med vårddokumentation så som att skriva diktat i journalsystemet Asynja VISPH, skriva remisser, brev och intyg, men även ha hand om post- och remisshantering, skanning och IT-hantering ex beställning av behörigheter, ta fram statistik och uppföljningsunderlag i MedRave. I arbetsuppgifterna ingår även att stötta vårdcentralchef i att planera och strukturera arbetsrutiner.Du kommer även att bemanna vår reception vid behov. Här är du vårt "ansiktet utåt" där och ger våra patienter ett varmt och gott bemötande.Vi har ett helhetsperspektiv vad gäller vårdadministrativ service inom verksamheten och alla tar gemensamt ansvar för helheten. Deltagande i förbättrings- och utvecklingsarbete ingår i tjänsten.Om digDu är utbildad medicinsk sekreterare/har minst en 2-årig utbildning inom vårddokumentation. Du skall ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, lätt att skapa relationer, vana av att arbeta med datorer samt ett genuint intresse av handledning och/eller utveckling av verksamhet och medarbetare.Vi vill att du är serviceinriktad, har god samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga samt är flexibel och har ett bra bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra medicinska sekreterare, bidrar till ett positivt arbetsklimat med bra samarbete samt att du lever upp till våra kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral samt erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Asynja VISPH och våra andra datasystem.UrvalVi genomför urval och intervjuer löpande under ansökningstiden.Vi ser fram emot din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslön, Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-30