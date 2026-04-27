Medicinsk sekreterare - Psykosvård Stockholm
2026-04-27
Psykosvård Stockholm är en ny verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, där vi samlat alla våra befintliga öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom i en organisatorisk enhet.
Vill du arbeta i en verksamhet där din kompetens gör skillnad och där du blir en viktig del av helheten? Vi söker nu en utbildad medicinsk sekreterare till vår öppenvårdsmottagning, belägen i Solna Centrum med goda kommunikationer.
Om Centrummottagning Solna
Vi tar emot patienter med psykossjukdomar. Hos oss arbetar olika professioner nära tillsammans, där medicinska sekreterare har en central roll i att skapa struktur, kvalitet och god service för både patienter och medarbetare.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss blir du en del av ett engagerat team med sekreterarkollegor. Du kommer att arbeta varierat med journalskrivning i Take Care, KVÅ-registrering, remiss- och väntelistehantering, telefonservice samt receptions- och kassaarbete. Du ger administrativ service till behandlare och bidrar med din yrkeskompetens där den behövs. Rollen innebär eget ansvar och goda möjligheter att utvecklas utifrån intresse och erfarenhet.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Erfarenhet från psykiatrisk öppenvård är meriterande, liksom kunskap om KVÅ-registrering, remisshantering, TeleQ, kassaregisteringar i Take Care. En positiv fördel är om du har erfarenhet av Clockwork, Raindance, fakturahantering och personalsystemet Heroma. Goda IT-kunskaper är en viktig förutsättning för rollen.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad, prestigelös samt serviceinriktad. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du även trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du känner dig trygg i patientkontakter, både i reception och via telefon och bidrar aktivt till en positiv och professionell arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform och tillträde
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid, måndag till fredag (39:30 timmar per vecka). Provanställning om sex månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi erbjuder generösa förmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag om 5 000 kronor per år, friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, förmånliga försäkringar samt utökat antal semesterdagar för dig över 40 år.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet 0812340492
9878661