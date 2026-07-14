Medicinsk sekreterare - deltid
Capio Sverige AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-14
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral Bunkeflo/Hyllie - där erfarenhet möter engagemang och skratt är en del av arbetsdagen.
Hos oss hittar du en sammansvetsad personalgrupp med bred kompetens och många års erfarenhet av primärvård. Vi är 25 glada kollegor som tillsammans gör skillnad för våra ca 7800 listade patienter – varje dag, genom hela livet.
Vi håller till i ljusa, fräscha lokaler i Bunkeflostrand, med både goda parkeringsmöjligheter och smidiga bussförbindelser (ja, hållplatsen ligger bara ett par minuter bort).
Här finns det mesta under samma tak: läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, distriktssköterskemottagning, astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning, äldremottagning, psykolog och barnavårdscentral.
Vi gillar att samarbeta, tänka nytt och ha kul på jobbet – och vi hoppas att du vill bli en del av vårt gäng
Din roll
Vi söker nu en medicinsk sekreterare som kan jobba deltid!
Hos oss får du ett roligt, varierat och händelserikt arbete där du blir en viktig del av verksamheten.
I rollen ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom medicinsk dokumentation, om- och avbokning av patienter, journalhantering, scanning och andra administrativa uppgifter. Majoriteten av våra läkare använder Tandem, vilket innebär att mängden journaldiktat är mindre än på många andra vårdcentraler. I rollen ingår även arbete i receptionen – därför söker vi dig som har receptionsvana och trivs i en serviceinriktad roll.
Vi arbetar i team, där även våra medicinska sekreterare ingår och deltar i ronder tillsammans med övriga professioner på vårdcentralen.
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och som vill bidra med din kompetens!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en arbetsplats att trivas på!
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut – tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar – det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande: Ex: • Kollektivavtal • Närvarande chef • Kompetensutveckling, både internt och externt • Friskvårdsbidrag • Frukost varje dag • Nätverk inomditt område • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi välkomnar nu dig som är utbildad inom hälso- och sjukvårdsadministration 80p (KY) eller 400p (YH) alternativt motsvarande utbildning som medicinsk sekreterare. Du har goda språkkunskaper i svenska, såväl i tal som skrift. Kunskap i PMO, Medspeech, PASiS, och QlikView är meriterande likaså om du har ett intresse för digitalisering.
Du har god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter när tempot varierar och kan anpassa ditt arbetssätt när förutsättningarna så kräver. Som person är du positiv och ansvarstagande med ett flexibelt förhållningssätt och du trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Tillsammans med oss delar du Capios värderingar och använder dem i ditt dagliga arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är deltidstjänst om ca 40%.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2026-07-13
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955291-2099819". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Sadelmakarebyn 5 (visa karta
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218 40 BUNKEFLOSTRAND Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10002038