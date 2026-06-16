Medicinsk gastroenterolog och hepatolog
Scandinavian Gastro Clinic AB / Läkarjobb / Mölndal Visa alla läkarjobb i Mölndal
2026-06-16
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Scandinavian Gastro Clinic har bedrivit specialistvård sedan 2014 och finns idag i Karlstad, Malmö och Mölndal. Vi är profilerade inom mag- och tarmsjukdomar samt leversjukdomar, med särskilt fokus på Irritable Bowel Syndrome (IBS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vi utreder även oklara bukbesvär samt cancersjukdomar i mag- och tarmkanalen.
I verksamheten arbetar även specialistläkare inom allmänmedicin, allmänkirurgi och proktologi
Vårt team kompletteras av sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, medicinska sekreterare, receptionister och en egen operationsavdelning.
Patientens trygghet och välbefinnande står alltid i centrum – både vad gäller omvårdnad och medicinskt omhändertagande.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som specialist i medicinsk gastroenterologi hos oss får du ett varierande och självständigt arbete inom din profession. Arbetet omfattar mottagningsarbete, utredning och behandling av patienter med tillstånd som:
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
Funktionella mag-tarmsjukdomar
Leversjukdomar
Dyspepsi och reflux
Celiaki, malabsorption, motilitetsrubbningar
Gastroskopier och koloskopier m.m.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas vidare i din profession i en stimulerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
är specialist i medicinsk gastroenterologi
är trygg i din yrkesroll och arbetar självständigt
har ett helhetsperspektiv med både patient och verksamhet i fokus
har god kommunikativ förmåga och värdesätter teamarbete
Erfarenhet av arbete i privat specialistvård är meriterande men inget krav.
Vad erbjuder vi?
Ett kompetent och engagerat team med allmänspecialister, kirurger, medicinska gastroenterologer, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, medicinsk sekreterare.
Moderna och trivsamma lokaler i Mölndal/GoCo med goda pendlings- och parkeringsmöjligheter.
Marknadsmässig lön och goda anställningsvillkor.
Möjlighet till påverkan och delaktighet i verksamhetens utveckling.
En arbetsplats med hög medicinsk kvalitet och patientnöjdhet.
Anställning och ansökan
Lönetyp: Fast månads- timlön. Vi är öppna för olika samarbetsupplägg och tjänstgöringsgrad.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval därför skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vill du veta mer? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobb@gastroclinic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gastroenterolog Mölndal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Gastro Clinic AB
(org.nr 556700-4535), https://scandinaviangastroclinic.se/
Vetenskapens Gränd 11 (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL Kontakt
Cecilia Rosenqvist cecilia.rosenqvist@gastroclinic.se 0726603661 Jobbnummer
9965385