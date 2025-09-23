Medicinsk fotvårdsterapeut till Lindesbergs vårdcentral
2025-09-23
Vi söker en medicinsk fotvårdsterapeut till Område nära vård, vårdcentraler norr med placering på Lindesbergs vårdcentral.
Vårdcentralen ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som fotvårdsterapeut tar du emot patienter från alla sex vårdcentraler i norr. Du blir du en viktig del i vårt arbete med patienter som har kroniska sjukdomar. Du ansvarar för en egen mottagning och arbetar nära våra diabetessjuksköterskor och läkare. Ditt arbete innefattar både behandling, förebyggande fotvård samt rådgivning och utbildning till patienter, anhöriga och andra vårdgivare. Du har ett nära samarbete med övriga fotvårdsterapeuter i regionen.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som är utbildad medicinsk fotterapeut och har en bakgrund som undersköterska eller sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med diabetespatienter. Du känner dig trygg i din yrkesroll, är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga. Du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar för ditt dagliga arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Biträdande ernhetschef
Jobbnummer
