Medicinsk fotvårdsterapeut
Region Jönköpings län / Hälsojobb / Jönköping Visa alla hälsojobb i Jönköping
2026-06-15
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Medicinsk Vårdenhet C, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Varje steg räknas. Som fotvårdsterapeut får du möjlighet att hjälpa människor att må bättre genom professionell vård, rådgivning och omtanke.
Rollen som medicinsk fotvårdsterapeut
Du arbetar med förebyggande och behandlande fotvård för diabetespatienter samt att observera, värdera, prioritera, dokumentera och vidareförmedla förändringar i patientens fotstatus. I rollen kommer du delta i teamarbete kring patienten, och i dialog med patient och närstående, ger du stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling.
Din blivande arbetsplats
På medicinsk vårdenhet C på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping finns endokrin- och diabetessektionen samt lung-och allergisektionen. På enheten finns bland annat en endokrin-och diabetesmottagning samt fotvård.
Läs mer om medicinkliniken här: Medicinkliniken (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/medicinkliniken-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som är utbildad fotvårdsterapeut och gärna med tidigare erfarenhet av diabetesfotvård och/eller sårvård. Du behöver kunna driva ditt arbete självständigt och ha ett gott bemötande både till patienter som till personal. Det är av vikt att kunna förmedla din kunskap gällande egenvård till patienten.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du får möjlighet att ta stort eget ansvar, samtidigt som du få arbeta i ett team med hög kompetens där du arbetar nära diabetessjuksköterskor, läkare och andra professioner. Tjänsten är en tillsvidareanställning med möjlighet att arbeta 75-100%, vi är öppna för diskussion kring anställningsgrad. Tillträdesdag är den 1 september.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta vårdenhetschefer:
Sarah Lord, 010-242 20 98, sarah.lord@rjl.se
(tillgänglig t.o.m v. 28)
Camilla Rydh Skogsberg, 010-242 52 88, camilla.rydh.skogsberg@rjl.se
(tillgänglig från v. 29)
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av ett första urval, intervjuer samt referenstagning. Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad genom processen och återkoppla så snart som möjligt efter varje steg. Under semesterperioden kan det ta längre tid.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M837/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9962713