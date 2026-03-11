Medicinsk Fotvårdsterapeut
2026-03-11
Medicinsk fotvårdsterapeut sökes
Vi söker för kunds räkning nu en utbildad medicinsk fotvårdsterapeut till vår verksamhet.
Hos oss får du arbeta i en lugn och trivsam miljö med fokus på kvalitet, service och patientens välbefinnande.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Arbetet innebär medicinsk fotvård, behandling av olika fotproblem, rådgivning till kunder samt journalföring. Du kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med övrig personal.
Vi söker dig som:
Är utbildad medicinsk fotvårdsterapeut
Har god hygienkunskap och arbetar noggrant
Är serviceinriktad och har ett gott bemötande
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Lund

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
