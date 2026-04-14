Medicinsk Fotvård, medicinsk fotterapeut

2026-04-14
Vi söker medicinsk fotterapeut till vår klinik i Nacka
Vi på Forum Fothälsovård söker nu nya medarbetare till vår verksamhet i Nacka. Vi erbjuder möjligheter till både heltidstjänst, timanställning eller samarbete för dig som driver eget företag och vill fakturera.
Vi söker dig som är utbildad medicinsk fotterapeut och undersköterska. Erfarenhet inom branschen är ett stort plus men inget krav. Det viktigaste är att du är empatisk, noggrann, har tålamod och ett gott bemötande gentemot patienter och kunder.
Du kommer att arbeta med medicinsk fotvård och möta patienter med olika behov, där kvalitet, trygghet och service står i fokus. Hos oss bedrivs en blandad verksamhet med både remitterade patienter från de vårdcentraler vi har avtal med samt privata kunder utan remiss.
Vi söker dig som:
Är utbildad medicinsk fotterapeut
Är utbildad undersköterska
Är noggrann och arbetar strukturerat
Har en hög känsla för service
Är empatisk och har tålamod, särskilt med äldre patienter
Har ansvarskänsla och kan ta egna initiativ
Har gott omdöme och sunt förnuft
Talar och skriver svenska obehindrat
Har grundläggande kunskaper i engelska (meriterande men inget krav)
Har körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Flexibla anställningsformer (heltid, timanställning eller konsult/fakturering)
En trivsam arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Ett arbete där du gör verklig skillnad för dina patienterSå ansöker du
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Med vänliga hälsningar,
Leo Fernandez
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@forumfothalsovard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medicinsk fotterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leandro's medicinska fotvård AB
(org.nr 559542-0844)
Forumvägen 14 (visa karta
)
131 53 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Leandro's medicinska fotvård AB/Forum Fothälsovård Kontakt
Verksamhetschef
Leo Fernandez info@forumfothalsovard.se 0709791743 Jobbnummer
9852154