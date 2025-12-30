Medicinsk fotterapeut till Vårdcentralen Boxholm
Vi söker dig som vill arbeta som medicinsk fotvårdsterapeut hos oss.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Boxholm tillhör Primärvårdscentrum inom Region Östergötland. Verksamheten har idag cirka 4 800 listade patienter
Som medicinsk fotterapeut kommer du arbeta med mottagningsarbete inom fotvård. Du ansvarar för att boka in och kalla patienter från väntelista. Då du är en viktig del av det multiprofessionella teamet kan även behov av din kompetens uppkomma oplanerat. Om du har rätt kompetens kan du få möjlighet att arbeta med sårvård i samverkan med det multiprofessionella teamet. Vi är en mindre verksamhet i glesbygd och det innebär att vi alla är flexibla och hjälper varandra över yrkesgränser när det är möjligt.
Arbetsgrupp
På vårdcentralen arbetar cirka 26 medarbetare i professionerna distriktsläkare, ST läkare, sjuksköterska/distriktssköterska, undersköterska, kurator och vårdadministratör. Verksamheten präglas av ett nära samarbete och ett personcentrerat förhållningssätt.
Om dig
Baskrav för anställning av medicinsk fotterapeut:
• Godkänd utbildning som medicinsk fotterapeut
Det är meriterande har erfarenhet inom medicinsk fotvård. Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska men det är inget krav. Önskvärt är att du har arbetat några år inom öppen hälso- och sjukvård gärna inom primärvård men det är inget krav.
Som person är du trygg i dig själv och din yrkesroll. Du är lyhörd för andra människors behov och är flexibel i ditt arbetssätt. Att samarbeta ser du som en självklarhet samt att bidra till ett gott klimat bland kollegor. Du ser positivt på förbättringsarbete och har god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och att du är rätt person i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och rätt förutsättningar för att driva arbetet framåt.
Du använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vårdsituationen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Ansökan och anställning
Varmt välkommen in med din ansökan!
