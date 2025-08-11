Medicinsk Fotterapeut

Andersson, Amanda / Hälsojobb / Säffle
2025-08-11


Är du utbildad medicinsk fotterapeut och söker en mindre tjänst? Då är detta jobbet för dig!
Hos mig prioriteras kunden och dennes behov och jag söker nu efter en person som skulle kunna tänka sig att jobba 50% hos mig på min fotvårdsklinik i Säffle.
Det är krav på att du är utbildad Medicinsk fotterapeut och meriterande om du har erfarenhet av arbetet sedan förut.
Jag driver en egen fotvårdsklinik där jag arbetat själv i ca 6 år men söker nu efter en medarbetare då trycket på fotvård är stort.
Skicka gärna ett mejl med CV och personligt brev.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: Amandasfotvard@hotmail.com

Arbetsgivare
Andersson, Amanda

Arbetsplats
Amandas Fotvård

Kontakt
Amanda Andersson
amandasfotvard@hotmail.com
0730345021

Jobbnummer
9453633

