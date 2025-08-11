Medicinsk Fotterapeut
Är du utbildad medicinsk fotterapeut och söker en mindre tjänst? Då är detta jobbet för dig!
Hos mig prioriteras kunden och dennes behov och jag söker nu efter en person som skulle kunna tänka sig att jobba 50% hos mig på min fotvårdsklinik i Säffle.
Det är krav på att du är utbildad Medicinsk fotterapeut och meriterande om du har erfarenhet av arbetet sedan förut.
Jag driver en egen fotvårdsklinik där jag arbetat själv i ca 6 år men söker nu efter en medarbetare då trycket på fotvård är stort.
Skicka gärna ett mejl med CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: Amandasfotvard@hotmail.com Arbetsgivare Andersson, Amanda Arbetsplats
Amandas Fotvård Kontakt
Amanda Andersson amandasfotvard@hotmail.com 0730345021 Jobbnummer
9453633