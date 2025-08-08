Medicinsk fotterapeut
2025-08-08
Är du fotterapeut? Då hoppas vi komma i kontakt med dig. Hör gärna av dig till oss idag.
Fot&Hälsagruppen har arbetat med fotvård och fotsjukvård ute på äldreboenden i snart 20 år. Vi har hela stor Stockholm ink. Uppsala, Norrtälje och Södertälje som arbetsplats och vi värnar om människors fötter och hälsa.
Vi söker fotterapeut som vill arbeta ute hos kund/ vård- och omsorgsboende i Nacka.
Vi söker Dig som är engagerad, serviceinriktad och Du ska tycka om att arbeta med gamla som unga människor vara social, noggrann, flexibel och lojal.
Ett bra komplement till sin egna verksamhet/ klinik, då man oftast inte har fullbokat alla veckans dagar.
Vänligen kontakta oss via mail, ebba@fotochhalsa.se
Vänligen kontakta oss via mail, ebba@fotochhalsa.se. Vänligen maila och berätta lite kort om dig själv. Ring gärna vid frågor.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: ebba@fotochhalsa.se
