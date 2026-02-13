Medicinisk sekreterare till infektion
2026-02-13
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Är du medicinsk sekreterare och vill du bli en del av vårt team på infektionskliniken?
Vi på infektionskliniken söker nu en ny medarbetare till vårt team.
Hos oss får du vara med och forma framtidens vård! Vi erbjuder både akut och planerad vård i en arbetsmiljö som präglas av öppenhet och positivitet. Vi tror på att skapa inspiration tillsammans och utforska nya arbetssätt för att erbjuda en trygg och värdefull arbetsplats. Vi vill att varje dag på jobbet ska vara rolig och meningsfull, och vi tror på våra medarbetares förmåga att skapa den atmosfären.
Välkommen med din ansökan!
Vad kan vi erbjuda dig?
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att ha en mångsidig och utvecklande roll. Dina uppgifter kommer bland annat att inkludera medicinsk dokumentation, tidsbokning, receptionsarbete, posthantering, remisshantering, ärenden i 1177, och registreringar i vårt patientadministrativa system. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med vårdpersonal och vara en nyckelperson i vårt utvecklings- och förbättringsarbete.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en KY- eller YH-utbildning till medicinsk sekreterare eller motsvarande, med goda kunskaper i svenska språket. Du är van vid att arbeta med olika IT-verktyg, gärna journalsystemen Melior och Elvis. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad, lösningsorienterad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Nytänkande och kreativitet värdesätts högt, liksom en öppenhet för förändringar.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi intervjuar löpande.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
