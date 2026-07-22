Medical Director med personalansvar
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2026-07-22
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Medical Director
För kunds räkning söker vi en Medical Director som vill kombinera medicinskt ledarskap med att driva utveckling och expansion till nya marknader. Kunden är en väletablerad aktör inom skönhetsmedicinsk vård. Nu söker vi en legitimerad läkare som vill ta det övergripande medicinska ansvaret och bli en nyckelspelare i verksamhetens fortsatta tillväxt.
Som Medical Director är du den som sätter ribban, du formar de medicinska standarderna, säkerställer kvalitet och regelefterlevnad, och är en drivande kraft när verksamheten tar sig in på nya marknader. Du stödjer kliniska team och har en betydande roll i ledningsgruppen. Det är en tjänst för dig som vill synas, påverka samt vara med och forma utvecklingen.
Utöver det medicinska ansvaret får du personalansvar. Du utvecklar och stärker teamet, skapar en trivsam arbetsmiljö, och säkerställer att varje patient får en genomgående professionell upplevelse.
Vi söker dig som är legitimerad läkare med starkt ledarskap, en naturlig kommunikatör och med erfarenhet av regulatoriska ramverk inom vårdsektorn. Du är affärsmässig och lösningsfokuserad.
📍 Stockholm, med visst ansvar även för verksamheter på andra orter
🕓 Heltid, tillsvidareanställning
📅 Tillträde enligt överenskommelse
Låter det som du? Urvalsprocessen pågår just nu och vi går igenom ansökningar löpande – vänta inte, sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Jobbnummer
10008925