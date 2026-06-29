Medical content specialst
New Terms AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-06-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos New Terms AB i Malmö
, Svalöv
, Helsingborg
, Ängelholm
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Konsult inom Medical Content, Copywriting & GEO till vår kund
Har du erfarenhet av medicinsk kommunikation och förmågan att omsätta komplex medicinsk information till engagerande, lättillgängligt innehåll? Vi söker nu en konsult inom Medical Content, Copywriting och GEO för ett uppdrag hos en aktör inom digital hälsa – där du producerar och kvalitetssäkrar patientnära innehåll optimerat för både traditionell och AI-driven sökning.
Om du kombinerar medicinsk förståelse med starka skrivkunskaper och ett öga för digital synlighet – kan detta vara uppdraget för dig.
Om uppdraget
Vår kund är en etablerad aktör inom hälsa och medicin med fokus på patientnära digitala lösningar. Du stödjer utvecklingen av innehåll inom ett specifikt terapiområde – innehållet ska vara medicinskt korrekt, målgruppsanpassat och optimerat för digital synlighet inklusive GEO och SEO.
Ansvarsområden:
Medicinsk kommunikation
Tolka vetenskapliga publikationer, behandlingsriktlinjer och medicinska data. Producera och kvalitetssäkra innehåll som uppfyller regulatoriska krav och håller hög medicinsk korrekthet.
Content & copywriting
Skriva engagerande och pedagogiska texter för patienter och allmänhet. Anpassa budskap till olika målgrupper och digitala kanaler. Utveckla artiklar, patientguider, FAQ, webbtexter och kampanjmaterial.
GEO & digital synlighet
Strukturera innehåll för hög synlighet i både traditionella sökmotorer och AI-drivna sökupplevelser. Arbeta aktivt med GEO för att säkerställa att innehållet hämtas och prioriteras av generativa AI-sökmotorer och språkmodeller.
Vi söker dig som
Är självständig, proaktiv och van att driva projekt från strategi till konkret innehåll. Du har hög kvalitet i både medicinsk granskning och språk, strategisk förståelse för hur innehåll bidrar till patientutbildning och digital synlighet, samt god samarbetsförmåga i tvärfunktionella team.
Krav och kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av medical writing eller medicinsk kommunikation
God förståelse för ett eller flera terapiområden inom medicin och metabol hälsa
Förmåga att tolka vetenskapliga publikationer, behandlingsriktlinjer och medicinska data
Mycket god förmåga att skriva engagerande och pedagogiska texter för patienter och allmänhet
Erfarenhet av att anpassa budskap till olika målgrupper och digitala kanaler
Förståelse för GEO och hur generativa AI-sökmotorer hämtar och prioriterar innehåll
Erfarenhet av att strukturera innehåll för synlighet i både traditionella och AI-drivna sökmiljöer
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet från läkemedelsindustrin, medicinteknik, vårdgivare eller medicinsk kommunikationsbyrå
Förståelse för regulatoriska krav och balanserad medicinsk kommunikation (LER)
IMA-certifiering
Erfarenhet av patientutbildande innehåll
Erfarenhet från nordisk hälso- och sjukvård eller läkemedelsindustrin
Plats och omfattning
100% omfattning, placering enligt överenskommelse. Resor i jobbet ingår.Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
För att söka uppdrag via Jappa behöver du skapa en konsultprofil på plattformen och skicka in din ansökan. Genom att göra detta blir din profil även synlig för andra uppdragsgivare som söker digitala, e-commerce- och kommersiella konsulter.
Avsätt 10–15 minuter för att skapa din profil och bli aktuell för kommande uppdrag.
Vi har ersatt gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom e-handel och tech – allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Terms AB
(org.nr 556986-8606), https://www.jappa.jobs/jobb/7973501-medical-content-creator
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9984289