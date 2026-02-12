Mediasäljare till Nilsson & Nilsson Media
Heex AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heex AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Mediasäljare till Nilsson & Nilsson Media
Nilsson & Nilsson Media söker en ambitiös, självgående och utvecklingsinriktad person som vill vara med och driva försäljningen framåt. De tror inte på att någon sitter still och väntar på att saker ska hända. För dem handlar det om att vilja ta initiativ, leverera resultat och ständigt utvecklas.
Om företagetDe är en framåtlutad, ambitiös och dynamisk organisation med höga mål. Hos Nilsson & Nilsson Media kombineras prestation med personlig utveckling och de satsar stort på medarbetare. Kompetensutveckling, konferenser, resor kopplade till säljmål, teamaktiviteter och incitament är naturliga delar av deras arbetssätt. Deras mål är att skapa en miljö där framgång belönas och där arbetet känns både roligt och meningsfullt.
Organisationen är platt med högt i tak, vilket innebär att dina idéer, initiativ och synpunkter tas på allvar. De värdesätter människor som kan driva saker framåt, men som också fungerar som en del av laget och bidrar till att alla blir bättre tillsammans. Kontoret finns i Gamla Stan.
Om rollenSom Mediasäljare hos Nilsson & Nilsson Media kommer du att arbeta nära brand managers och beslutsfattare för att driva försäljning och kampanjer inom digital marknadsföring och varumärkesexponering.
Personlighet och inställning väger tyngre än erfarenhet. De söker dig med analytisk förmåga, driv och vilja att utvecklas och som kan växa med företaget. Har du erfarenhet av digital marknadsföring eller arbete mot brand managers är det ett starkt plus.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Telefon och LinkedIn för att bygga relationer och affärer
Kundmöten och representation för att skapa långsiktiga relationer
Projektledning kring kampanjer och säljinriktade aktiviteter
Vi ser gärna att du kan tänka strategiskt och identifiera affärsmöjligheter innan kunden själv gör det, samtidigt som du driver varje affär hela vägen till leverans.
Vad Nilsson & Nilsson Media erbjuderHos Nilsson & Nilsson Media får du möjlighet att påverka din egen utveckling och dina resultat. De tror på frihet under ansvar och vill ge medarbetare flexibilitet.
Därutöver erbjuder man:
Kompetensutveckling och utbildningar
Resor och events kopplade till säljmål
Teamaktiviteter, luncher och incitament
En arbetsmiljö där prestation och utveckling belönas
De söker dig somÄr självgående, ambitiös och målinriktad
Trivs i en prestationsdriven miljö men kan också samarbeta och bidra till laget
Har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende
Motiveras av tydliga mål och att påverka din egen utveckling
Har ett genuint intresse för försäljning, marknadsföring och kundkontaktPubliceringsdatum2026-02-12Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Nilsson & Nilsson Media med HEEX. Vi behandlar ansökningar löpande fram till sista ansökningsdag 28 februari 2026.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta Henrik Nordh på HEEX, henrik.nordh@heex.se
. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580) Jobbnummer
9739368