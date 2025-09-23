Mediasäljare till Lokalguiden
Lokalguiden.se är Sveriges största oberoende digitala marknadsplats för kommersiella lokaler. I över 30 år har de hjälpt fastighetsägare att nå företag som söker kontor, butik, lager eller industrilokaler. Med cirka 80 000 besökare per månad är Lokalguiden ett effektivt verktyg för både exponering och affärsutveckling.
De är en välkänd och stabil aktör i fastighetsbranschen med långvariga relationer till några av Sveriges största fastighetsägare. Lokalguiden befinner sig i en expansiv fas och förstärker nu säljteamet med en Mediasäljare till Göteborgskontoret.
Om rollen
Som den nya Mediasäljaren hos Lokalguiden kommer du ansvara för försäljning inom följande geografiska områden:
Södra Sverige
Norra Sverige
Du arbetar med hela säljprocessen, från prospektering till avslut. Arbetet sker via telefon, digitala möten och fysiska kundbesök när det behövs. Fokus ligger på både nykundsbearbetning och att utveckla befintliga kundrelationer. Kunderna är främst fastighetsägare och företag som erbjuder liknande tjänster.
Du utgår från kontoret i Göteborg där du arbetar 3 dagar och 2 från distans. Du har stor möjlighet att påverka hur du schemalägger dina kundmöten, men du behöver vara beredd på att resa. Samtidigt arbetar du mot tydliga mål och med stöd från ett erfaret säljteam. Du rapporterar till försäljningschef och arbetar nära kollegor inom både försäljning och marknad.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B
Är självgående, strukturerad och målinriktad
Trivs med att arbeta både via telefon och genomföra fysiska möten
Är långsiktig i dina kundrelationer och har ambition att stanna i rollen
Har stark kommunikativ förmåga och ett professionellt affärsmannaskap
Meriterande att ha erfarenhet från media- eller fastighetsbranschen (ej krav)
Vi tror att du är van vid ett högt arbetstempo, gillar att göra affärer och brinner för att skapa kundnytta och långsiktiga affärsrelationer. Du har ett starkt inre driv, men uppskattar också ett nära samarbete med kollegor.
Lokalguiden erbjuder dig:
Fast grundlön + tydlig och generös provisionsmodell
Möten sker främst centralt. Om du har egen bil erbjuds milersättning. Vid behov används hyrbil, tåg eller taxi.
Stort ansvar och möjlighet att växa och utvecklas i en väletablerad och trygg organisation
Övrig information
Lokalguiden gör sökandet efter rätt lokal eller rätt hyresgäst både enklare och smidigare. De har fått utmärkelsen Gasellföretag tre gånger, vilket har lett till att de har fått den ärofyllda titeln Mästergasell.
Huvudkontoret finns i Göteborg och har sammanlagt 12 medarbetare, varav 5 arbetar med försäljning. Du blir en del av ett familjärt, engagerat team med högt affärsfokus och god sammanhållning. Mer information om Lokalguiden finns på www.lokalguiden.se.
I denna rekrytering samarbetar Lokalguiden med HEEX. Skicka din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten, kontakta Henrik Nordh på HEEX, henrik.nordh@heex.se
eller på telefonnummer 076-394 22 04.
