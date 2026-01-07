Mediasäljare It Is Media
2026-01-07
Mediesäljare till It is Media - där arkitektur, design och affär möts
Vill du arbeta i hjärtat av nordisk arkitektur, design och inredning - i en miljö där kreativitet, affär och inspiration möts varje dag? På It is Media Svenska AB blir du en del av ett väletablerat förlag som sedan 1998 har satt agendan för den svenska inrednings- och designbranschen genom magasin som Rum och Rum Hemma. Med välrenommerade redaktionella koncept, specialutgåvor och event skapar vi en plattform där idéer, projekt och människor får växa.
Nu söker vi en Mediesäljare som vill vara med och stärka vår position ytterligare.
Rollen
Som mediesäljare hos oss får du ansvar för att utveckla och vårda relationer med både befintliga och nya kunder. Ditt fokus blir att sälja annonsering i våra prestigefyllda magasin och digitala kanaler. Rollen innebär stor frihet och mycket eget ansvar - du förväntas själv driva prospektering, kundmöten och affärer, både via telefon, personliga möten, event och branschmässor.
Du kommer att arbeta nära våra redaktioner och vårt dedikerade team i våra inspirerande lokaler på Folkungagatan i Stockholm. Här blir du en del av en liten men passionerad organisation där alla bidrar och där din insats snabbt gör skillnad.
Vi tror att du
Är tävlingsinriktad, driven och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom media eller annonsförsäljning
Är bekväm med att arbeta mot tydliga mål och budgetar (150-200 tkr/månad)
Har energi, eget driv och förmågan att vara din egen motor i vardagen
Trivs i mötet med både mediebyråer och direktkunder
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett väletablerat förlag med starka varumärken
Möjligheten att arbeta med några av Nordens mest tongivande magasin inom design och arkitektur
Inspirerande arbetsmiljö i centrala Stockholm
En kultur präglad av engagemang, kreativitet och entreprenörsanda
Detta är en chans att kombinera passion för försäljning med en värld fylld av arkitektur, design och inredning. Här får du inte bara sälja annonser - du bygger långsiktiga relationer och är med och sätter agendan i en hel bransch.
Plats: HQ Folkungagatan, Stockholm
Tillträde: Snarast möjligt
I samarbete med Talent&Partner ser vi fram emot din ansökan. Skicka ditt CV och ett personligt brev, gärna med foto, till work@talentpartner.se
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
