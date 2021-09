Mediasäljare inom annonseringslösningar! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-09-18Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!Just nu söker vi efter nästa Mediasäljare till en av våra kunder.Bolaget är en helhetsleverantör av annonseringslösningar i det digitala medielandskapet och jobbar med fer av Sveriges absolut starkaste varumärken och sajter!Bolaget har arbetat i branschen i över 25 år och bolaget expanderar löpande och har i dag 300 anställda.Nu söker vi fler medarbetare till nya uppdrag under hösten. Vi är idag ett härligt gäng och våra duktiga medarbetare är experter på sina respektive marknader med lång erfarenhet och en genuin kunskap av försäljning av media i samtliga kanaler. Vi har ett stort säljfokus och gillar och drivs av ett högt tempo i en inspirerande miljö. Vi söker dig som har tidigare vana vid medieförsäljning av något slag. Det är viktigt att du är duktig på att utveckla relationen med kund, har stort eget driv och finner glädje i att göra bra affärer med kundnyttan i fokus. Du kommer att arbeta med både befintliga kunder samtidigt bearbeta nya och kommer att ha eget budgetansvar. Vi tror att du är en social person, målmedveten och gillar att jobba i team. Att vilja utvecklas inom försäljning är en självklarhet för dig och du ser varje dag som en ny chans att utmana dig själv och dina kollegor.ROLLENSom mediesäljare är det viktigt att du är kundorienterad och brinner för att interagera med kunder och göra affärer. Du både skapar nya kundkontakter, underhåller och vidareutvecklar befintliga affärsrelationer. Du har eget budgetansvar och kombinerar både långsiktiga och kortsiktiga försäljningscykler mot Sverigest största annonsörer. Du är en driven person som gillar att ha mycket eget ansvar och ta bollen samtidigt som du kan vara delaktig i teamet utav duktiga och seniora mediesäljare. Du tycker om att arbeta med kreativa kundprojekt med fokus på kundnytta och ser utvecklings-möjligheter i varje affär. Du trivs med och är bra på att presentera lösningar för kunder och internt.ERFARENHETEgenskaper som vi värdesätter är att du är en ambitiös person, ansvarstagande, lösningsorienterad och har en positiv inställning till kunder och dina medarbetare. Tjänsterna innefattar både print och digital försäljning så du bör ha en god vana att sälja båda kanalerna. Om du vill utvecklas som säljare inom media i en dynamisk säljmiljö tillsammans med kunniga kollegor och Sveriges starkaste varumärken inom media i ryggen och känner att du passar in på beskrivningen ovan så vill vi gärna träffa digFör oss är det viktiga att se hur du använder ditt driv och din säljkompetens och att du har rätt erfarenhet och engagemang snarare än att du har en viss formell utbildning eller ålder. Förmodligen har du arbetat några år med försäljning av medieförsäljning eller liknande men vill utvecklas vidare i ett företag där just din insats syns. Som person är du social och framåt, är ansvarsfull, trivs med kundkontakt och har ett naturligt sätt. Vidare är du målmedveten och kreativ. Du månar om god kvalité i allt du gör. Vi förutsätter att du är självgående.2021-09-18I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-10-02Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5977210