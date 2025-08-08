Mediasäljare B2B
Account Manager - För dig som vill ta nästa steg i din mediekarriär!
Om Human Performance:
Är du redo att ta din resa inom medieförsäljning till nästa nivå? På Human Performance AB får du chansen att arbeta i en dynamisk och affärsfokuserad miljö där du kan växa och utvecklas till din fulla potential. Vi söker nu fler drivna och engagerade medarbetare som vill göra karriär inom mediebranschen och vara en del av vårt framgångsrika team.
Vi på Human Performance arbetar tillsammans med Sveriges största mediehus, vilket ger dig en plattform att skapa effektiva och kraftfulla kampanjer för kunder inom en rad olika branscher. Vårt kontor är centralt beläget i Stockholm med en inspirerande utsikt över vattnet - en perfekt plats för att låta kreativiteten flöda.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Som Acoount Manager hos oss får du en central roll i att bygga upp och vidareutveckla kundrelationer. Du får möjlighet att självständigt arbeta med att identifiera nya affärsmöjligheter, skapa kreativa kampanjlösningar och ta ansvar för hela processen från idé till avslut. Här har du friheten att välja vilka kunder du vill arbeta med och att sätta din egen prägel på både arbetet och din karriär.Kvalifikationer
Ä r en driven och målinriktad person med en passion för försäljning och en stark vilja att lyckas. Även om du är i början av din karriär ser vi gärna att du har viss erfarenhet av försäljning eller ett naturligt affärstänk.
Du är strukturerad och organiserad i ditt arbete, har en kreativ ådra och en förmåga att hitta lösningar som skapar värde för kunderna.
För att trivas hos oss behöver du vara en social och prestigelös person som brinner för att bygga relationer och nå högt uppsatta mål.
Vi erbjuder:
En plats i ett framgångsrikt och positivt team.
Goda möjligheter att utvecklas och göra karriär inom företaget.
Konkurrenskraftig lön med fast grund och generös provisionsmodell.
Roliga aktiviteter och en arbetsmiljö med högt i tak.Övrig information
Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vid frågor är du varmt välkommen att maila ansvarig rekryterare Amir Sten på amir@kraftsam.se Ersättning
