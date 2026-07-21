Mediasäljare

Next u AB / Säljarjobb / Norrköping
2026-07-21


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Vill du arbeta med försäljning, bygga starka kundrelationer och hjälpa företag att nå framtidens talanger?

StudentDisplay och UniversitetsMedia är två av Sveriges ledande kanaler för studentkommunikation. Genom digitala skärmar på universitet och högskolor samt våra populära studieblock hjälper vi företag att synas där studenter befinner sig varje dag.

Nu söker vi en driven annonssäljare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa.

Om rollen

Hos oss får du arbeta med B2B-försäljning och employer branding mot företag som vill stärka sitt varumärke och attrahera framtida medarbetare.

Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär och långsiktiga kundrelationer. Du får stort eget ansvar, tydliga mål och möjligheten att påverka både din utveckling och din inkomst.

Publiceringsdatum
2026-07-21

Arbetsuppgifter
Kontakta företag och beslutsfattare

Presentera våra annons- och employer branding-lösningar

Identifiera nya affärsmöjligheter

Ta fram offerter och driva affärer i mål

Bygga upp och utveckla din egen kundportfölj

Skapa långsiktiga kundrelationer

Vem vi söker

Vi söker dig som gillar försäljning, drivs av att skapa resultat och trivs med att bygga relationer.

Du är:

Social och kommunikativ

Driven och målinriktad

Nyfiken och vill utvecklas

Lösningsorienterad och ansvarstagande

Bekväm med att ta kontakt med nya människor

Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är din inställning, energi och vilja att lyckas.

Därför trivs våra säljare hos oss

Garantilön och provision utan tak

Säljutbildning och kontinuerlig coachning

Tydliga karriärmöjligheter

Bonusar, tävlingar och utvecklingsprogram

Ett sammansvetsat team med hög energi och stark gemenskap

Möjlighet att växa inom en snabbväxande nordisk mediekoncern

Vi tror på att ge människor rätt förutsättningar att lyckas. Har du driv, ambition och viljan att utvecklas inom försäljning finns det stora möjligheter att bygga en långsiktig karriär hos oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Next u AB (org.nr 556898-4180)
171 54  SOLNA (STOCKHOLMS)

Jobbnummer
10007988

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