Mediasäljare
Next u AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-07-21
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Vill du arbeta med försäljning, bygga starka kundrelationer och hjälpa företag att nå framtidens talanger?
StudentDisplay och UniversitetsMedia är två av Sveriges ledande kanaler för studentkommunikation. Genom digitala skärmar på universitet och högskolor samt våra populära studieblock hjälper vi företag att synas där studenter befinner sig varje dag.
Nu söker vi en driven annonssäljare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa.
Om rollen
Hos oss får du arbeta med B2B-försäljning och employer branding mot företag som vill stärka sitt varumärke och attrahera framtida medarbetare.
Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär och långsiktiga kundrelationer. Du får stort eget ansvar, tydliga mål och möjligheten att påverka både din utveckling och din inkomst.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Kontakta företag och beslutsfattare
Presentera våra annons- och employer branding-lösningar
Identifiera nya affärsmöjligheter
Ta fram offerter och driva affärer i mål
Bygga upp och utveckla din egen kundportfölj
Skapa långsiktiga kundrelationer
Vem vi söker
Vi söker dig som gillar försäljning, drivs av att skapa resultat och trivs med att bygga relationer.
Du är:
Social och kommunikativ
Driven och målinriktad
Nyfiken och vill utvecklas
Lösningsorienterad och ansvarstagande
Bekväm med att ta kontakt med nya människor
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är din inställning, energi och vilja att lyckas.
Därför trivs våra säljare hos oss
Garantilön och provision utan tak
Säljutbildning och kontinuerlig coachning
Tydliga karriärmöjligheter
Bonusar, tävlingar och utvecklingsprogram
Ett sammansvetsat team med hög energi och stark gemenskap
Möjlighet att växa inom en snabbväxande nordisk mediekoncern
Vi tror på att ge människor rätt förutsättningar att lyckas. Har du driv, ambition och viljan att utvecklas inom försäljning finns det stora möjligheter att bygga en långsiktig karriär hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Jobbnummer
10007988