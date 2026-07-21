Mediasäljare

Next u AB / Säljarjobb / Eskilstuna
2026-07-21


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Vill du arbeta med försäljning och hjälpa företag att synas där det verkligen gör skillnad – i butik och i miljöer där målgruppen finns?

Vi är en del av Lifestyle Mediapartner, en snabbväxande nordisk mediekoncern som hjälper företag att nå rätt kunder genom digital annonsering. Nu söker vi fler drivna säljare till vårt team i Eskilstuna.

Vi jobbar med två starka områden inom digital annonsering:

Digitala skärmar på universitet och högskolor som når studenter och framtidens talanger

Digital annonsering i butiksmiljöer (ICA & Hemköp) där köpbeslut fattas

Det här är en roll för dig som vill jobba med B2B-försäljning, bygga relationer och driva egna affärer från start till mål.

Om rollen

Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär och uppföljning. Du hjälper företag att stärka sin synlighet genom effektiva annonslösningar med hög räckvidd och tydlig effekt.

Publiceringsdatum
2026-07-21

Arbetsuppgifter
Kontakta nya kunder och identifiera affärsmöjligheter

Boka och genomföra möten via telefon, mejl och digitalt

Presentera våra annonslösningar

Skicka offerter och driva affärer i mål

Bygga och utveckla din egen kundportfölj

Arbeta mot tydliga mål och resultat

Vi söker dig som

Är social och trivs med att skapa nya kontakter

Har driv och motiveras av resultat och utveckling

Vill bygga en karriär inom försäljning

Trivs i ett högt tempo

Talar och skriver svenska obehindrat

Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav – vi lägger störst vikt vid inställning och vilja att lyckas.

Vi erbjuder

Garantilön + provision utan tak

Gedigen onboarding och löpande coachning

Karriärmöjligheter inom en växande nordisk koncern

Bonusar, tävlingar och incitament

Ett starkt team med hög energi och tydlig prestationskultur

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Next u AB (org.nr 556898-4180)
171 54  SOLNA (STOCKHOLMS)

Jobbnummer
10007987

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