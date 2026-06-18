Mediasäljare
Next u AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-06-18
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Vill du arbeta med försäljning och hjälpa företag att synas där det verkligen gör skillnad – i butik och i miljöer där målgruppen finns?
Vi är en del av Lifestyle Mediapartner, en snabbväxande nordisk mediekoncern som hjälper företag att nå rätt kunder genom digital annonsering. Nu söker vi fler drivna säljare till vårt team i Eskilstuna.
Vi jobbar med två starka områden inom digital annonsering:
Digitala skärmar på universitet och högskolor som når studenter och framtidens talanger
Digital annonsering i butiksmiljöer (ICA & Hemköp) där köpbeslut fattas
Det här är en roll för dig som vill jobba med B2B-försäljning, bygga relationer och driva egna affärer från start till mål.
Om rollen
Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär och uppföljning. Du hjälper företag att stärka sin synlighet genom effektiva annonslösningar med hög räckvidd och tydlig effekt.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Kontakta nya kunder och identifiera affärsmöjligheter
Boka och genomföra möten via telefon, mejl och digitalt
Presentera våra annonslösningar
Skicka offerter och driva affärer i mål
Bygga och utveckla din egen kundportfölj
Arbeta mot tydliga mål och resultat
Vi söker dig som
Är social och trivs med att skapa nya kontakter
Har driv och motiveras av resultat och utveckling
Vill bygga en karriär inom försäljning
Trivs i ett högt tempo
Talar och skriver svenska obehindrat
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav – vi lägger störst vikt vid inställning och vilja att lyckas.
Vi erbjuder
Garantilön + provision utan tak
Gedigen onboarding och löpande coachning
Karriärmöjligheter inom en växande nordisk koncern
Bonusar, tävlingar och incitament
Ett starkt team med hög energi och tydlig prestationskultur Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9970514