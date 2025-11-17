Mediasäljare
2025-11-17
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Är du en driven och resultatorienterad person som älskar försäljning och ser potentialen i digitala och traditionella medier? Vill du arbeta i en fartfylld bransch där dina idéer och ditt affärssinne kan skapa mervärde för kunder?
Då söker vi dig som vår nästa Mediasäljare!
Om rollen
Som Mediasäljare hos oss arbetar du med att hjälpa företag synas, höras och lyckas i dagens konkurrensutsatta medielandskap. Du ansvarar för att sälja annonslösningar över flera kanaler och plattformar, från digital marknadsföring till traditionella medier.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Identifiera och kontakta nya kunder för att presentera våra medie- och annonslösningar.
Bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet.
Analysera kundens målgrupp och behov för att skapa skräddarsydda kampanjer.
Sälja annonsutrymme och sponsrade samarbeten i våra kanaler, både digitalt och offline.
Hantera hela säljprocessen - från första kontakt till avslut och uppföljning.
Arbeta nära vårt produktionsteam för att säkerställa leverans av högkvalitativt innehåll.
Vad vi erbjuder
En spännande och varierad arbetsmiljö i ett snabbväxande företag.
Möjlighet att sälja lösningar som verkligen gör skillnad för våra kunder.
Tydlig karriärutveckling - vi satsar på dig och din framtid.
En lönemodell som kombinerar trygghet med möjligheter till höga provisioner.
En modern arbetsplats där din kreativitet och dina idéer uppskattas.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom media, annonsering eller marknadsföring.
Är självgående och motiveras av att nå och överträffa uppsatta mål.
Är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende hos kunder.
Har ett intresse för trender inom media och digital marknadsföring.
Är bekväm med att arbeta med digitala verktyg och CRM-system.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med annonsering i digitala kanaler som sociala medier, display-annonsering eller programmatic.

Publiceringsdatum: 2025-11-17
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Skicka din ansökan via länken eller work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Arbetsgivare: Talent & Partner AB
