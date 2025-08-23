Mediasäljare - Digital Försäljning
2025-08-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Mediasäljare - Digital Försäljning
Om rollen
I rollen som mediasäljare kommer du att leda försäljningen av annonsering, events och digitala medielösningar inom ett nystartat affärsområde. Du ansvarar för att driva försäljningen framåt och utveckla långsiktiga strategier tillsammans med både befintliga och nya kunder. Du identifierar nya trender inom din bransch och skapar affärsmöjligheter som driver tillväxt.
Ansvarsområde:
Leda försäljningen och ta ansvar för hela säljprocessen.
Utveckla långsiktiga relationer och strategier för ökad omsättning och tillväxt.
Identifiera nya trender och affärsmöjligheter.
Skapa konkreta affärsförslag baserade på kundernas behov och strategier för framgångsrik försäljning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av framgångsrik medieförsäljning, både traditionell och digital.
Har en kommersiell förmåga att utveckla affärsförslag och driva försäljning.
Har erfarenhet av att arbeta med eventförsäljning och digitala lösningar.
Har förmåga att arbeta med både nya och befintliga kunder för att skapa långsiktiga samarbeten.
Har starkt fokus på resultat och tillväxt.Publiceringsdatum2025-08-23
Meriterande med universitet- och/eller högskoleexamen inom relevant område, eller annan erfarenhet som kan anses likvärdig.
Vi erbjuder:
Ett starkt företag med expansiva planer och möjlighet att växa inom organisationen.
Ett arbete med engagerade och passionerade kollegor som delar en drivkraft för kreativa lösningar.
Ett utmanande men motiverande arbete där du får vara med och påverka företagets utveckling.
Ett attraktivt ersättningspaket och stora möjligheter att bidra till bolagets framtida framgång.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Vi ser fram emot din ansökan, som ska innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan via work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: work@talentpartner.se
