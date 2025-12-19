Media- och fastighetschef till Atria Sköllersta
2025-12-19
Vill du leda fastighetsdrift, mediaförsörjning och tekniska projekt inom livsmedelsindustrin? Är du en trygg ledare med teknisk höjd och ett genuint engagemang för säkerhet, kvalitet och hållbar utveckling? Då kan rollen som Media- och fastighetschef på Atria Sköllersta vara nästa steg för dig.
Om rollen
Som Media- och fastighetschef har du ett övergripande ansvar för våra fastigheter, mediasystem och relaterade projekt inom industriell produktion. Du driver arbetet inom ditt område så att verksamheten har de säkra, effektiva och hållbara förutsättningar som krävs.
I nära samarbete med teknik- och underhållsorganisationen deltar och leder du interna projekt för att säkerställa att säkerhet, lagkrav och verksamhetsmål uppnås.
Rollen rapporterar till Teknisk chef och innebär ett brett ansvar i en komplex industrimiljö. Du ansvarar för avtal och budget, utvecklar rutiner samt skapar långsiktiga planer för underhåll och investeringar. I rollen ingår även att bygga upp och vidareutveckla ett strukturerat, planerat och förebyggande underhåll av fastigheter och mediasystem samt att ta fram relevanta och användbara nyckeltal för fastighetsunderhåll.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:
• Säkerställa effektiv och säker drift av fastigheter och mediasystem, inklusive säkerhet/skalskydd, larm och anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
• Utveckla och följa upp instruktioner, rutiner och underhållsplaner samt driva förbättringsarbete i samverkan med andra avdelningar.
• Ansvara för budget, resultat och kostnadsuppföljning.
• Ta fram prognoser, kalkyler och investeringsförslag samt följa upp relevanta nyckeltal.
• Säkerställa kostnadseffektiv bemanning och drift.
• Personalansvar för cirka 10-15 medarbetare där du säkerställer kompetensutveckling samt genomför medarbetar- och lönesamtal.
• Arbeta systematiskt med arbetsmiljö, säkerhet och skyddsronder.
• Rekrytera, coacha och bidra till en positiv kultur och gott samarbete.
Vem vi letar efter
Vi söker dig som är en trygg ledare med stark teknisk förståelse och god analytisk förmåga. Du är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande samt har lätt för att samarbeta över avdelningsgränser. Du förstår vikten av ett kommunikativt ledarskap och är bra på att skapa relation med såväl interna som externa parter. Vi ser också att du är trygg i en beslutsfattande roll och att du alltid levererar med säkerhet och kvalite i fokus. Du säkerställer att instruktioner, arbetsmetoder och säkerhetsföreskrifter efterlevs och skapar samtidigt goda förutsättningar för ett engagerat förbättringsarbete och ett starkt samarbete i fabriken. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Kunskapskrav
Vi ser att du har en god ekonomisk förståelse med erfarenhet av budgetarbete och uppföljning. Du har även erfarenhet av drift och underhåll av fastigheter i en industriell miljö samt god kunskap inom säkerhet, brandskydd och hantering av brandfarlig vara. Vidare har du förståelse för arbetsmiljöfrågor, relevant lagstiftning och hållbarhetsarbete. Du är van vid att arbeta i drift-, underhålls- och affärssystem (ERP) och har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en central och ansvarsfull roll i en stabil och välrenommerad livsmedelskoncern, där du får möjlighet att påverka fastighetsfrågor, säkerhetsarbete och kontinuerliga förbättringar i en komplex industriverksamhet. Du blir en del av en arbetsmiljö med starkt fokus på säkerhet, kvalitet och samarbete - på Atria värnar vi om allas säkerhet och utbildar kontinuerligt våra chefer enligt principen Safety First.
Start: Enligt överenskommelse
Anställning: Tillsvidare, med inledande provanställning
Placeringsort: Sköllersta
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef hakan.ljung@atria.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta anna.svedberg@atria.com
Bli en del av matglädjen
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
