Media Sales Trainee - Mediasäljare - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-12Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Media Sales Trainee - MEDIASÄLJARE2021-04-12Vi rekryterar nu en Media Sales Trainee som vill vara med på vår kunds resa. Vår kund är just nu inne i en expansiv fas och söker därför en person med rätt färdigheter och potential för att snabbt avancera och ta en mer ansvarsfull säljroll efter en fullföljd traineeperiod.I ett inledande skede blir din roll på företaget att via telefon och möten sälja marknadsföringsinnehåll och andra medieprodukter till företag i hela landet och i Norden, med fokus på digitala annonseringslösningar, videoproduktion och content marketing. Du kommer parallellt få utbildning inom content marketing-området och andra angränsade kunskapsområden, samt få insyn i verksamhetens olika enheter.Du har själv hand om hela försäljningsprocessen och har därför mycket varierande arbetsuppgifter. Stort fokus kommer att ligga på din expertisroll inom digital marknadskommuniktion, sociala medier och innehållsmarknadsföring. Du kommer ingå i ett befintligt team och jobba på en av företagets produktområden, vilken det blir bestäms när de lärt känna dig lite bättre under traineeperioden (3 månader).Om digHar du nyligen studerat färdigt och vill ge dig ut i arbetslivet? Eller vill du helt enkelt ta dig an en ny utmaning - då kan detta vara helt rätt för dig. Du skall vara en driven och målmotiverad person som inte nöjer dig med att ligga på andra plats. Och du älskar att göra affärer!Bolaget kräver ej att du skall ha någon tidigare erfarenhet av försäljning då det är del av introduktionsutbildningen.Däremot bör du veta att försäljning är något för dig och att du gillar att göra affärer.Vi söker dig som:Är resultatinriktad, ambitiös och ansvarstagandeVäldigt god kommunikationsförmåga, både i engelska och svenskaPrestigelös och oräddGillar att arbeta i en öppen kontorsmiljöHar lätt för att ta kontakt med nya människor och är bra på att skapa relationerHar ledaregenskaperVill jobba på ett företag där utvecklingsmöjligheterna är stora och dina ledaregenskaper efterfrågasGymnasial utbildningSpråkSvenskaI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-26Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5683864