Medfit söker flera engagerade servicestjärnor!
Medfit AB / Receptionistjobb / Huddinge Visa alla receptionistjobb i Huddinge
2026-02-24
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medfit AB i Huddinge
, Stockholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Medfit jobbar utifrån ett koncept där primärvårdsrehab förenas med det senaste inom friskvård och träning. Hos oss arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktorer tillsammans med personliga tränare, gruppträningsinstruktörer i samspel med vårt härliga serviceteam.
Medfit tillhandahåller tjänster som hjälper och inspirerar människor att leva ett hälsosammare liv i rörelse. Vi är ett företag under utveckling som erbjuder en verksamhet med korta beslutsvägar och fräscha lokaler med moderna gym.
Det är våra medarbetare som gör vårt företag framgångsrikt och tillsammans arbetar vi utifrån våra värdeord: glädje, kompetens, delaktighet och nytänkande.
Just nu behöver vi förstärka vårt team i takt med att vi växer och söker därför flera drivna och ambitiösa medarbetare till vårt servicecenter som brinner för att inspirera och hjälpa människor att bli hälsosammare.
Om tjänsten
Som medarbetare i vårt servicecenter har du en viktig roll där du förväntas leverera en bra service till våra patienter, gymmedlemmar och kollegor.
Du är en viktig del av vår kundupplevelse och tillsammans med dina kollegor ser du till att kunden möts av ett rent, snyggt och välkomnande center varje dag.
Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar bland annat att hänvisa besökare, sälja medlemskap, hantera bokningar samt övriga vård - och kundärenden.
Det ärenden vi hanterar är allt ifrån bokning av tolk, sjukresor, olika skolor/kurser
Du sätter alltid kunden i fokus och ger våra medlemmar en förstklassig service oavsett var du möter dem på anläggningen. Du är en proaktiv säljare som förstår att sälj också är service.
Med god social kompetens har du förståelse och kan bemöta olika behov hos våra kunder. Du känner dig bekväm att arbeta i olika system, telefon och mejl och strävar alltid efter att ge det där lilla extra i kontakt med kunden.
Ditt mål är att alltid garantera en positiv och professionell attityd gentemot våra kunder, medlemmar och kollegor.
För att lyckas så ser vi gärna att du har en grundläggande positiv inställning och viljan att leverera grym service. Vi erbjuder ett mycket omväxlande och självständigt arbete i trevliga miljöer.
Krav:
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet inom service, vårdyrket eller liknande erfarenhet inom bokning, kundtjänst och/eller reception. Du har systemvana och en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Din profil
Du drivs av att hjälpa människor i det personliga mötet, via telefon och mejl.
Du är en god kommunikatör och har känsla för detaljer som gör skillnad för kundens upplevelse.
Vi letar efter dig som brinner för att alltid leverera god service och goda resultat i ditt arbete.
Som person är du ansvarstagande och du ser dig själv som en teamplayer.
Du drivs av att jobba mot mål och i en organisation som är under utveckling.
Din inställning är positiv och du sprider energi till både kollegor och kunder.
Du är en lösningsorienterad och engagerad person som alltid ser möjligheter i ditt arbete.
Du är flexibel och prestigelös och tar dig an alla arbetsuppgifter med glädje.
Du har ett intresse för träning och hälsa.
Arbetstiderna varierar och är förlagda på både dag- och kvällstid samt helger.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: ansokan@medfit.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medfit AB
(org.nr 559027-5623)
Ebba Bååts Torg 6 (visa karta
)
141 51 HUDDINGE Arbetsplats
Medfit Flemingsberg Jobbnummer
9760564