Medarbetare till verkstad och butik
Kaczmarek, Bartek / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Klippan Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Klippan
2026-06-30
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
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Är du en person som gillar att arbeta praktiskt, tycker om att lära dig nya saker och inte är rädd för att hugga i? Då kan du vara den vi söker!
Du behöver inte vara utbildad mekaniker eller ha erfarenhet av verkstadsarbete. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, vill utvecklas och tycker om att arbeta.
Hos oss börjar du med enklare arbetsuppgifter och får lära dig mer efter hand. Ju mer du lär dig, desto mer ansvar får du i verkstaden.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Till en början kan dina arbetsuppgifter bestå av:
Hålla rent och snyggt i butik och verkstad
Fylla på varor i butiken
Putsa och göra i ordning cyklar
Enklare trädgårdsarbete och skötsel av våra ytor
Köra ärenden
Hjälpa kunder och stötta dina kollegor
Med tiden får du möjlighet att lära dig:
Serva och reparera cyklar
Serva och reparera gräsklippare, motorsågar, trimmers och andra trädgårdsmaskiner
Felsökning och annat verkstadsarbete
Vi tror att du är:
Självgående och tar egna initiativ
Stresstålig och tycker om att jobba i högt tempo
Noggrann, lösningsorienterad och har tekniskt intresse
Positiv och trivs med att ge bra serviceKvalifikationer
Innehar minst B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Som ett mindre företag erbjuder vi variation och gemenskap. Hos oss blir du en viktig del av ett litet team där alla hjälps åt och där besluten tas nära verksamheten. Du får möjlighet att påverka ditt arbete och växa i din roll.
Vi arbetar främst under våra öppettider: vardagar 9.00–18.00 och lördagar 10.00–13.00, men arbete utanför dessa tider kan förekomma vid behov.
För rätt person vill vi gärna erbjuda en fast tjänst med 6 månaders provanställning.
Om vi inte hittar den perfekta matchningen direkt, börjar vi gärna med en timanställning – och finns viljan och engagemanget där, kan det växa till en heltidstjänst.
Vänta inte med och skicka in din ansökan – vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@rundgrenscykel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaczmarek, Bartek
Vedbyvägen 3 (visa karta
)
264 35 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rundgrens Cykel & Motor Kontakt
Lovisa Yngvesson info@rundgrenscykel.se Jobbnummer
9984385