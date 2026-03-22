Medarbetare till vårt café
Börjes i Tingsryd förknippas inte sällan med den smått "legendariska" hyllan. Nu finns chansen att bemanna vårt café och då få jobba med kundservice i en unik miljö och med välkänt koncept.Publiceringsdatum2026-03-22Dina arbetsuppgifter
På hyllan i Tingsryd kostar en kopp kaffe 1,50 kr och många väljer kanske även vår generösa räksmörgåsen för 39 kr. Utbudet består av smörgåsar, baguetter, frallor, kakor, bakelser och mjukglass. Vi har gäster som besöker oss flera tillfälen i veckan men förstås också de som gästar oss för allra första gången. Och du blir en viktig person att bidra till alla dessa gästers upplevelse.
Din huvuduppgift är alltså kundservice "över disk" samt påfyllnad av sortimentet. I den sistnämnda delen samarbetar du tätt med kollegor en trappa ned som också står för själva produktionen av stor del av sortimentet.
Börjes är en fristående aktör, vilket vi ser många fördelar med. Ditta arbete bidrar till att vidareutveckla både koncept och kundnöjdhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare yrkeserfarenhet inom servicenäringen, gärna café eller restaurangverksamhet. Du har kassavana och vet vad som krävs för att leverera service på en destination som stundtals har högt gästtryck. Du kommunicerar på svenska och även engelska.
Dina personliga egenskaper är förstås också viktiga. Vi söker en kollega som medverkar till en trivsam, effektiv och positiv miljö. För dig är ordning och högt tempo en förutsättning för bra resultat. Vi kommer självklart stå för en praktisk introduktion men du behöver ha med dig grunderna sedan tidigare.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda en arbetsvardag som präglas av stor passion, glädje och personlighet. Börjes betyder mycket för oss själva, och även för bygden med omnejd.
Tjänsten är en vikariatsanställning, tillträde april och åtminstone året ut. Deltid 29 h/vecka, arbetstider enligt rullande schema, tjänstgöring helger förekommer. Lönesättning i enlighet med kollektivavtal Handels. Placeringsort Tingsryd.
Vi tillämpar löpande urval och planerar att påbörja urvalsprocessen omgående. Registrera därför gärna din ansökan redan idag, absolut sista dag för ansökan 31 mars 2026.
Börjes Tingsryd är ett familjeägt varuhus i södra Småland, mellan Växjö och Ronneby. 1944 startade försäljningen av textilvaror i en lokal på 20 kvm. Företaget har successivt växt och disponerar idag 5000 kvm. Verksamheten består idag av varuhustn och en hästsportbutik med centrallager i Tingsryd, tre externa hästsportbutiker runtom i landet samt en populär e-handel på borjes.se. Företaget har idag en omsättning på drygt 300 MSEK. Läs gärna vidare på www.borjes-tingsryd.se. Ersättning
Månadslön. Vi har kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Börjes Tingsryd AB
(org.nr 556074-9151), https://www.borjes-tingsryd.se/
