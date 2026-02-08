Medarbetare till vårt bageri
Börjes Tingsryd AB / Bagarjobb / Tingsryd Visa alla bagarjobb i Tingsryd
2026-02-08
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Börjes Tingsryd AB i Tingsryd
, Borgholm
, Malmö
, Kungsbacka
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Har du ett brinnande intresse för produktion av desserter, tårtor etc? Och önskar du samtidigt ha den dagliga kundkontakten nära inpå? Ja, då kan detta var rätt jobb för dig, här på Börjes i Tingsryd!Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Här på Börjes Tingsryd finns delikatess, chark och bageri samlat i samma del av varuhuset. Tillsammans producerar allt det goda; redo att tas med hem eller avnjutas direkt. En av våra medarbetare går snart på föräldraledighet varför vi har ett spännande vikariat att erbjuda.
Är du en person som gillar att göra kunder nöjda med bra kvalitet på produkterna kan detta vara ett riktigt roligt jobb för dig.
Vårt bageri jobbar med desserter, enklare konfektyrer, tårtor och bakverk. Vi jobbar i team och dessutom i tätt samarbete med kollegorna i grannarna som finns vägg i vägg, chark och deli.
Och du: Börjes är en fristående aktör, vilket vi ser många fördelar med. Vi ser att du i produktionen kan sätta ett stort avtryck för koncept och kundnöjdhetKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant yrkesvana och gärna en passande gymnasieutbildning till detta. Följaktligen förutsätter vi att du också har kunskap inom hygien och säker livsmedelshantering. Du behöver dessutom kunna prata flytande svenska.
Dina personliga egenskaper är förstås också viktiga. Vi söker en kollega som medverkar till en trivsam, effektiv och säljande miljö. För dig är ordning och högt tempo en förutsättning för bra resultat.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda en arbetsvardag som präglas av stor passion, glädje och personlighet. Börjes betyder mycket för oss själva, och även för bygden.
Tjänsten är ett vikariat mars 2026 och ca 1 år framöver. Heltid, arbetstider enligt rullande schema (varannan helg). Lönesättning i enlighet med kollektivavtal (Handels). Placeringsort Tingsryd
Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval och planerar att påbörja urvalsprocessen omgående. Registrera därför gärna din ansökan redan idag, absolut sista dag för ansökan 18 feb 2026. Ersättning
Månadslön. Vi har kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Börjes Tingsryd AB
(org.nr 556074-9151), https://www.borjes-tingsryd.se/ Arbetsplats
Börjes Tingsryd Jobbnummer
9729583