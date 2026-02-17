Medarbetare till vår interna serviceorganisation/receptionist
Helsingborgs kommun / Receptionistjobb / Helsingborg Visa alla receptionistjobb i Helsingborg
2026-02-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Är du vår nästa medarbetare till vår interna serviceorganisation/receptionist? Vill du vara med och skapa trygghet, service och förtroende i mötet med vår reception för såväl personal som besökare till socialtjänsten i Helsingborg? Är du en erfaren receptionist eller servicemedarbetare som brinner för kundkontakt, professionellt bemötande och ett gott utfört arbete? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I Helsingborgs stad ansvarar Socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har nu genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Utöver dessa huvudområden finns olika stödfunktioner. Som receptionist kommer du att ingå i Fastighet och serviceenheten. Enheten består av ett team som arbetar med internservice; fastighets- och lokalfrågor, reception och konferens.
Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig (och några till).Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa en kompetent och effektiv service gentemot våra besökare på Bredgatan, och gentemot medarbetare inom hela förvaltningen. Du kommer i många fall att vara den första personen som våra besökare möter inom socialtjänsten. Ofta blir du länken mellan våra kärnverksamheter och besökare, och behöver vara lyhörd för båda. Till arbetsuppgifterna hör att ta emot besökare i ett stundvis högt tempo.
I rollen är du en mycket viktig del i enhetens arbete med att skapa en välfungerande och välkomnande miljö för såväl medarbetare som klienter. Tillsammans med dina kollegor inom Fastighet och service, skapar du förutsättningar för socialt arbete av hög kvalitet.
Vi behöver en person som kan ge våra verksamheter och besökare trygghet genom professionell hantering av de olika situationer och behov som kan tänkas dyka upp. Arbetet är varierat och behovsbaserat, ena stunden välkomnar du besökare i receptionen, nästa stöttar du verksamheten genom att koordinera eller lösa ärenden kopplade till kontorsmiljön och vår internservice. Vissa ärenden åtgärdar du själv, andra ansvarar du för att någon annan utför. Uppdraget är både operativt och administrativt.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som älskar att jobba med service. För att lyckas i rollen är det viktigt att du tycker om att arbeta med människor, är lösningsorienterad och har god förmåga att se och utgå från kundens behov i ditt arbete. Du behöver ha vana i att hantera hektiska situationer i dina tidigare anställningar.
Till socialtjänsten vänder sig ofta personer i utsatta livssituationer, vilket ställer krav på hög servicemedvetenhet, god kommunikativ förmåga samt en förmåga att hantera ett högt tempo och ett arbete där mycket händer samtidigt. Tidigare erfarenhet av att arbeta med personer i utsatta livssituationer är meriterande.
Som person är du glad, lösningsorienterad och har hög arbetsmoral. Då du kommer att vara en del av bemanningen av vår reception, gäller fasta arbetstider. Du är en lagspelare som inte tvekar att stötta dina kollegor för att lyckas i uppdraget och som bidrar med god stämning.
För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om att arbeta flexibelt, med varierande arbetsuppgifter och ha kontakt med människor. Tjänsten kräver att du kan ta egna initiativ i linje med verksamhetens bästa.
Vi tror att du har en bakgrund som visar ett genuint intresse för service. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet från kundmottagning, receptionsarbete, hotell, konferens eller liknande. Du har lägst gymnasieutbildning. Har du utbildning inom service är det meriterande.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, och engelska i tal är ett krav. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer att hållas löpande under februari och mars månad 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Katarina Lindquist katarina.lindquist@helsingborg.se 042- 10 56 86 Jobbnummer
9747167