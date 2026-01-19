Medarbetare till trädgårdsuppdrag i Lidköping!
Veterankraft AB / Trädgårdsodlarjobb / Lidköping Visa alla trädgårdsodlarjobb i Lidköping
2026-01-19
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Lidköping
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige
Har du ett trädgårdsintresse och saknar att få jobba utomhus? Tycker du om doften av nyklippt gräs och känslan av att se ett välskött resultat växa fram? Då kommer du att trivas hos Veterankraft - vi söker nu fler trädgårdsveteraner som vill kombinera frisk luft med meningsfulla uppdrag. Vi söker främst dig som har lång arbetslivserfarenhet.
Vi söker nu fler medarbetare med trädgårdsintresse som vill kombinera frisk luft med meningsfulla uppdrag hos både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Uppdragen varierar - allt från enklare sysslor som att klippa gräs, rensa ogräs och kratta löv till mer avancerade jobb som häckklippning, beskärning och plantering. Det kan också handla om att fixa uteplatsen inför sommaren eller köra trädgårdsavfall till tippen.
Därför trivs våra trädgårdsveteraner
Du väljer själv när du vill jobba
Du får frisk luft, rörelse och variation
Du möter tacksamma kunder och skapar glädje utomhus
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang
Har intresse för trädgårdsarbete och trivs utomhus
Har en bra inställning och viljan att göra ett bra jobb samt är serviceinriktad
Har körkort och gärna tillgång till bil (med dragkrok/släp är ett plus)
Har grundläggande datavana (t.ex. för tidrapportering) och behärskar svenska i tal och skrift
Villkor & förmåner
Flexibla arbetstider - du väljer själv när och hur mycket du vill jobba
Trygghet genom kollektivavtal och försäkring
Social gemenskap - deltagande i träffar och aktiviteter för medarbetare
Anmäl ditt intresse redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Veterankraft
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter frän Luleå i norr till Trelleborg i söder. Veterankraft har under sina verksamma år utnämnts till Gasell och Mästargasell av Dagens Industri sju år i rad.Publiceringsdatum2026-01-19Så ansöker du
Vill du vara med och göra vardagen enklare för andra - samtidigt som du håller igång och har roligt? Bli en del av Veterankraft du också - ansök redan idag!
Har du frågor om livet som veteran, vänligen kontakta lidkoping@veterankraft.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7072398-1795549". Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Kaplansgatan 32 (visa karta
)
549 34 SKÖVDE Jobbnummer
9691318