Medarbetare till teknisk service
2026-02-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Varberg
, Helsingborg
, Kristianstad
, Burlöv
Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Vi vill därför ge fler mer glädje, avkoppling, och produktivitet i vardagen! Vi gör prylar tillgängligt för alla så enkelt, billigt och hållbart som möjligt. För att lyckas är så klart våra grymma medarbetare det viktigaste vi har. Är du med?

Om tjänsten
Vår teknisk service kan liknas vid en kundservice, det innebär att du kommer hjälpa våra kunder i Lagershopen med returer, serviceärenden och reklamationer. Eftersom du är ansiktet utåt behöver du vara serviceinriktad och brinna för att ge kunderna den bästa servicen tillsammans med dina kollegor i Lagershopen. Även andra arbetsuppgifter som försäljning, kassa och varuhantering ingår, även om ditt fokus kommer vara på just teknisk service.
Du behöver inte vara proffs på teknik men en nyfikenhet och vilja att lära sig mer om våra produkter är viktigt. Du kommer dessutom få möjlighet att utvecklas inom felsökning på produkter som du hanterar. Vi erbjuder alltså ett spännande arbete tillsammans med ett fantastiskt team i Lagershoppen.
Vem söker vi?
Arbetslivserfarenhet inom serviceyrke och/eller försäljning i butik
Meriterande om du har arbetat med reklamationer
Intresse för att lära dig om våra produkter
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Du behöver ha fyllt 18 år för att arbeta hos oss
Du är en lugn person som med driv och vilja att få saker genomförda med ett bra resultat. Dina vänner beskriver dig som ordningsam och ansvarsfull och att du är en person som alltid frågar "vad kan jag hjälpa till med?" även om det stundtals är högt tempo. Arbetet görs tillsammans med kollegorna i Lagershoppen och att hjälps åt för att lösa dagens arbetsuppgifter är självklart för dig. Som person är du även positiv och bidrar till en härlig teamkänsla.
Det här är vi
NetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - #enkla, #nyfikna, #tillsammans och #handlingskraftiga - det är våra ledstjärnor i vardagen. För oss är också mångfald och inkludering viktigt, vi strävar efter att ha en bred mångfald på NetOnNet, dels för att vi ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.
Bli en del av vårt team
Tycker du som oss att jobbet låter spännande, vänta inte med att skicka in din ansökan utan gör det redan idag! Vi läser ansökningarna och gör urval löpande.
