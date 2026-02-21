Medarbetare till Stånga bowlinghall

Stånga If / Servicepersonaljobb / Gotland
2026-02-21


Visa alla servicepersonaljobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stånga If i Gotland

Arbetet innebär många varierande arbetsuppgifter. Allt från reparation och service av våra bowlingmaskiner, arbeta i kafeteria (enklare matlagning, kassahantering ), enklare instruktioner på banorna, städning och administration för bowlinghallen och för idrottsföreningen. Man jobbar ofta själv och det gäller att man är allsidig/stresstålig och flexibel.
Arbetstider: Varierande arbetstider mellan dagtid/kvällstid och helger.
Minikrav
- Teknikintresserad
• Serviceinriktad, kunna möta kunder.
• God datorkunskap.
• Förstå svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
• Intyg från Belastningsregistret krävs.

Publiceringsdatum
2026-02-21

Övrig information
Tidigare erfarenhet som mekaniker eller liknande är bra. Vara allmänt händig och våga ta tag i saker. Gilla att möta kunder och ge bra service. Lagspelare då man jobbar i team.
Kort om företaget
Stånga Bowlinghall är en föreningsdriven bowlinghall med 3 anställda inkl denna tjänst.
Stånga IF driver anläggningen och har idag idrottsverksamhet inom varpa/pärk, bowling, pingis och bågskytte.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: bowling@stangaif.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stånga If
623 15  STÅNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hallansvarig
Jenny Svahn
bowling@stangaif.se
0498-482705

Jobbnummer
9756178

Prenumerera på jobb från Stånga If

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stånga If: