Medarbetare till Stånga bowlinghall
Stånga If / Servicepersonaljobb / Gotland
2026-02-21
Stånga If i Gotland
Arbetet innebär många varierande arbetsuppgifter. Allt från reparation och service av våra bowlingmaskiner, arbeta i kafeteria (enklare matlagning, kassahantering ), enklare instruktioner på banorna, städning och administration för bowlinghallen och för idrottsföreningen. Man jobbar ofta själv och det gäller att man är allsidig/stresstålig och flexibel.
Arbetstider: Varierande arbetstider mellan dagtid/kvällstid och helger.
Minikrav
- Teknikintresserad
• Serviceinriktad, kunna möta kunder.
• God datorkunskap.
• Förstå svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
• Intyg från Belastningsregistret krävs.Publiceringsdatum2026-02-21Övrig information
Tidigare erfarenhet som mekaniker eller liknande är bra. Vara allmänt händig och våga ta tag i saker. Gilla att möta kunder och ge bra service. Lagspelare då man jobbar i team.
Kort om företaget
Stånga Bowlinghall är en föreningsdriven bowlinghall med 3 anställda inkl denna tjänst.
Stånga IF driver anläggningen och har idag idrottsverksamhet inom varpa/pärk, bowling, pingis och bågskytte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: bowling@stangaif.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stånga If
623 15 STÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hallansvarig
Jenny Svahn bowling@stangaif.se 0498-482705 Jobbnummer
9756178