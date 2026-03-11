Medarbetare till socialpsykiatrin- Boendestöd
2026-03-11
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Vill du arbeta nära människor och bidra till en verklig förändring i vardagen? Nu söker vi medarbetare till vårt team inom socialpsykiatrins boendestöd. Tjänsten tillhör enheten Vuxen och LSS inom Individ- och familjeomsorg och LSS.
Avdelning Individ- och familjeomsorg och LSS (IFO) är en del av Välfärds- och omsorgsförvaltningen i Uppvidinge kommun och består av fyra enheter med var sin enhetschef. Det finns även två förste socialsekreterare som ger ärende nära stöd och ledning. Vi arbetar både med myndighetsutövning enligt sociallagarna (SoL, LSS, LVU och LVM) och med verkställighet av insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS.
Vi vill göra det sociala arbetet till ett fält där människor med kompetens, ambition och hjärta kan utvecklas och skapa en stabil grund för det sociala arbetet som ständigt förändras. Vi lägger stor fokus för att skapa stabilitet, främja kreativitet och mod samt vill ge varje medarbetare möjlighet att kunna växa och utvecklas både personligen och i sin yrkesroll till att bli den bästa versionen av sig själv.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi stöttar varandra och arbetar utifrån helhetsperspektiv. Du får nära ledarskap, ärende nära stöd och teamarbete över enhetsgränser. Vi jobbar med utvecklande medarbetarskap (UM), Försvarshögskolans modell, för att skapa effektiva arbetsteam med gemensamt ansvarstagande för dem vi är till för, motivation i arbete och medarbetares personliga utveckling.
Utvecklingen kopplat till nya socialtjänstlagen där förebyggande insatser, flexibilitet och samverkan är centrala och vi satsar särskilt på att utveckla stöd till föräldrar med psykisk ohälsa och NPF genom familjeorienterat boendestöd. Sysselsättning för personer med psykiatriska diagnoser för att skapa meningsfulla aktiviteter och mötesplatser för gemenskap och välmående står även i fokus.
Som medarbetare inom boendestöd arbetar du nära personer med psykisk ohälsa och/eller NPF-problematik. Du ger individuellt anpassat stöd i vardagen med fokus på att stärka självständighet, struktur och delaktighet i samhället. Stödet kan innebära planering och att skapa vardagsstruktur, motivera till sociala kontakter och aktiviteter, samverka med andra aktörer kring individens behov samt familjeorienterat stöd då det är aktuellt.
Du arbetar både självständigt och i team i nära samverkan med kollegor inom andra delar av IFO.
Du har utbildning inom socialt arbete, så som socionom, behandlingspedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av socialt arbete är ett krav, särskilt inom förändringsarbete eller arbete med målgruppen. Mycket stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och intresse för målgruppen inom psykisk ohälsa och NPF-problematik.
B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som är engagerad och brinner för det sociala arbetet. Du behöver vara stresstålig, uthållig och inte rädd för utmaningar samt nyfiken och snabblärd. Du ser hellre möjligheter än svårigheter och tycker om utmaningar i att hitta konstruktiva lösningar på komplexa problem. Du är prestigelös och trygg i sig själv och samtidigt ödmjuk och lyhörd inför andras uppfattningar. Uppdraget kräver flexibilitet, att du är lösningsfokuserad och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra för att hitta hållbara lösningar utifrån individens behov. Vi förväntar oss att du har god förmåga att prioritera och att du ser till att det som behöver göras blir gjort. Ett gott bemötande både i klientkontakter och i samverkan är självklarhet för dig.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
