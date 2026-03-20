Medarbetare till reservdelsavdelningen - Mora
2026-03-20
Vi behöver förstärka vårt team i Mora med en person som gillar att jobba praktiskt och få saker att rulla. Här är det ingen dag som ser likadan ut - du är med där det händer och ser till att flödet funkar, från godsmottagning till leveranser och allt däremellan.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Du kommer jobba brett i verksamheten, bland annat med att:
Ta emot och kontrollera inkommande gods
Hålla koll på in- och utleveranser
Köra truck/lastmaskin vid lastning och lossning
Tillverka hydraulslang och sköta ordning på slanglagret
Hantera returer mot leverantörer
Stötta i den interna logistiken mellan avdelningar
Hugga i där det behövs - här hjälps vi åt
Vem är du?
Du gillar att jobba praktiskt, tar ansvar och är inte rädd för att ta i.
Vi tror att du:
Är flexibel och kan växla tempo och uppgifter under dagen
Har ordning och reda, även när det är mycket på gång
Är serviceinriktad och gillar att samarbeta
Tar ansvar och ser vad som behöver göras
Trivs i en roll där du är mitt i verksamheten
Är van att arbeta med dator som arbetsverktyg
Och viktigast - du funkar bra i ett team och bidrar till en bra stämning på jobbet.
Meriterande
Erfarenhet av lager/logistik/godsmottagning
Truckkort och/eller lastmaskinskort
Anställning, omfattning, placeringsort, tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Mora. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vi tillämpar alkohol- och drogtest innan anställning för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla. En bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten. Så ansöker du
Ansök genom att skicka ett mail där du berättar om dig själv och dina yrkeserfarenheter, referenser samt ett CV om du har till jobba@rebil.se
Skriv "Reservdelsman Mora" i ämnesraden.
Sista ansökningsdag
Vi vill ha din ansökan senast 2026-04-20. Ansök redan idag - vi rekryterar löpande!
E-post: jobba@rebil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reservdelsman". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rolf Ericson Lastvagnar och Bussar AB
(org.nr 556365-3863), https://www.dealer.volvotrucks.se/rolf-ericson/sv-se/
Tallvägen 8 (visa karta
)
792 52 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rolf Ericson Lastvagnar & Bussar Kontakt
Servicechef
Anders Persson anders.persson@rebil.se 0250-23710 Jobbnummer
9809704