Medarbetare till produktion och administration
Wikan Personal AB / Montörsjobb / Älmhult Visa alla montörsjobb i Älmhult
2026-03-10
Vi söker nu, med planerad start i april, en ny medarbetare till ett mindre företag som utvecklar och tillverkar biblioteksmöbler norr om Älmhult.
Tjänsten börjar i produktionen där du arbetar med montering och får en god förståelse för företagets produkter, material och arbetsflöden. Målet är dock att du på sikt även ska kunna ta ansvar för administrativa uppgifter såsom inköp, orderplanering och fraktbokning.
Det här är därför en roll för dig som både trivs i praktiskt arbete men också har intresse för struktur, planering och administration.Arbetsuppgifter
Under den första tiden kommer du främst att arbeta i produktionen där du bland annat:
• Monterar företagets biblioteksmöbler
• Plockar beslag och komponenter enligt plocklistor
• Emballerar möbler för transport till kund
• Arbetar utifrån ritningar, monteringsanvisningar och arbetsbeskrivningar
• Använder enklare maskiner, exempelvis bordssåg samt kap- och gersåg för emballagematerial
I ett mindre företag hjälps man åt där det behövs, vilket gör att arbetsdagen ofta är varierad och sällan består av samma moment hela dagen.
I vissa fall kan även resor förekomma för montering hos kund.
När du blivit varm i kläderna och fått god förståelse för verksamheten finns möjlighet att successivt ta mer ansvar för exempelvis:
• Inköp av material och komponenter
• Orderplanering och koordinering av produktion
• Fraktbokning och leveransplanering
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som
• Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
• Trivs med en kombination av praktiskt arbete och administrativa uppgifter
• Vill utvecklas och ta mer ansvar över tid
• Har ett säkerhetstänk vid arbete med maskiner
Erfarenhet från produktion, montering, snickeri eller liknande är meriterande men personlighet och vilja att lära är viktigast.
Vi erbjuder dig
• En varierad roll i ett mindre företag där du får arbeta nära verksamheten
• Möjlighet att utvecklas från produktion till mer administrativa arbetsuppgifter
• En arbetsplats där du får lära dig hela flödet - från produktion till leverans
• Ett arbete där du kan växa i ansvar och kompetens över tid
Information och kontakt
Urval och anställning sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anton Gummesson på 0470-34 83 72.
