Medarbetare till personalpool
Sollefteå kommun, Funktionsstöd / Vårdarjobb / Sollefteå Visa alla vårdarjobb i Sollefteå
2025-09-09
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, Funktionsstöd i Sollefteå
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro, välkommen till oss!
Utifrån erforderliga beslut söker vi nu medarbetare som vill arbeta i Funktionsstöds personalpool. Tjänsten innebär att du kommer att säkra upp de bemanningsbehov som uppstår i verksamheten vid kortare frånvaro samt planerad frånvaro. När du jobbar inom vård och omsorg i Sollefteå kommun så har du 35-timmars arbetsvecka som heltidsmått.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ge de boende möjligheten att få ett meningsfullt liv i gemenskap. Med ett pedagogiskt förhållningssätt utgår du från den boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet.
En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik.
LSS-boendet är ett boende för vuxna, här får du möjligheten att komma in i trygg miljö och fortsätta vårt systematiska förbättringsarbete med ansvar bl.a. för genomförandeplaner och dokumentation. Arbetet passar dig som kan arbeta dag, kväll, helg och jour.
Du kommer att arbeta på flera arbetsplatser inom Funktionsstöd samt dygnets alla timmar.
Du anställs på flexibel årsarbetstid och kommer därmed att kunna påverka förläggningen av din arbetstid under året.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för pedagogik, utveckling och kommunikation. Du har förmodligen arbetat med personer inom LSS. Det är meriterande om du är utbildad stödassistent eller innehar annan relevant utbildning/arbetslivserfarenhet som vi finner likvärdig.
Oavsett din bakgrund drivs du av att vara en bidragande faktor till att människor runt omkring dig utvecklas. Du får ofta höra att du är en trygg person som är såväl respektfull som empatisk. Du är lyhörd, tydlig och uppskattar ett gott samarbete. Du är strukturerad och har lätt för att prioritera bland arbetsuppgifter.
Kommunikationen med boende, anhöriga och kollegor är en stor del av uppdraget och därför är det nödvändigt att du obehindrat behärskar svenska i tal och skrift.
Arbetet i Bemanningspoolen kräver att du är flexibel, positiv och konstruktiv samt tycker om variation och nya utmaningar.
Eftersom arbetet även ibland kan innebära arbetspass utanför tätorten, så är det ett krav att du har B-körkort och körvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Patrik Sahlberg 0620 - 68 29 34 Jobbnummer
9500788