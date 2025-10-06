Medarbetare till Packning och distributionsteamet
Karlsson & Novak Medical AB / Fabriksjobb / Umeå
2025-10-06
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Vi har underlättat för vård och forskning i över 25 år genom att erbjuda egenprovtagning i hemmet med kvalitativ analys på laboratorium. Vi fortsätter resan mot ökad egenprovtagning och söker dig som vill bidra i arbetet till att göra provtagning enklare för individen och kostnadseffektivare för vården. Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Karlsson & Novak Medical AB erbjuder med koncernen en komplett plattform för egenprovtagning för forskning och vård. Som administratör hjälper du till att packa provtagningskit tillsammans med vårt packnings och distributionsteam.
I arbetet ingår:
Sätta samman provtagningkit för olika provtagningssammanhang
Göra provtagningskiten redo för utskick
Ordning och reda
Renlighet
Bidra till en bra teamkänsla
Vad vi söker
Vi söker dig som vill ha ett extrajobb vid sidan av t.ex. Studie. Ett jobb som kräver fingerfärdighet, ordning och reda samt en hög grad av renlighet.
Du skall vara minst 18 år och kunna svenska eller engelska.
Vi tror att du ser dig själv som:
Peppad på att bidra till vård- och forsning i Europa.
Tycker att det är kul med ett rutinmässigt jobb
Kommunikativ och med en vilja att arbeta i ett tight team
Övrig information
Start: Snarast, enligt överenskommelse
Omfattning: timanställning 5-20 h per vecka, primärt dagtid
Placering: Tvistevägen 47, Umeå
Ansökan
Maila din ansökan till jobb@knmedical.se
, ta gärna med:
Vad du tycker är viktigast i ditt nästa arbete (vad får dig att känna pepp)
Tidigare erfarenheter, jobb och projekt
Frågor och tankar hur du ser på beskrivet arbete
Vi går igenom urvalet löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: jobb@knmedical.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Packare". Arbetsgivare Karlsson & Novak Medical AB
(org.nr 556684-6621)
Tvistevägen 47 C (visa karta
)
907 29 UMEÅ Jobbnummer
9543402