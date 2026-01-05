Medarbetare till Packeteringsavdelning sökes
Bake My Day AB / Bagarjobb / Sigtuna Visa alla bagarjobb i Sigtuna
2026-01-05
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bake My Day AB i Sigtuna
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
Bake My Day är ett av Sveriges snabbast växande bageriföretag. Vi producerar ett brett sortiment av produkter - från bröd och surdegsprodukter till tårtor, bakelser och färdigrätter. För att möta vår fortsatta tillväxt har vi etablerat en ny, toppmodern produktionsanläggning om 10 000 m2 i Arlandastad.
Om rollen
Vi söker nu dig som vill arbeta med paketering av diverse bakverk för heltidsarbete. Arbetet omfattar paketering av både bröd och konditoriprodukter i en produktionsmiljö med högt tempo och stort fokus på kvalitet och hygien.
Det är meriterande om du har erfarenhet från ett större livsmedelsföretag, gärna bageri, samt har grundläggande hygienutbildning.
Hos Bake My Day förväntas du visa engagemang, ansvarstagande och flexibilitet. Du trivs i en expansiv miljö och är beredd att bidra extra när verksamheten kräver det - alltid med målet att överträffa kundens förväntningar.
Arbetet sker i team, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Du behöver även vara stresstålig då arbetstoppar kan förekomma.
Kvalifikationer och erfarenhetKvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Permanent uppehållstillstånd i Sverige eller svenskt medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet från livsmedelsindustrin eller bageri
Erfarenhet av paketering
Grundläggande hygienutbildning
Vi erbjuder dig
En trygg anställning med utvecklingsmöjligheter i ett snabbt växande företag
Ett tekniskt varierat arbete med både äldre och modern, avancerad utrustning
Ett engagerat och socialt team där du är en viktig del av den dagliga driften
Möjlighet att vara med och bygga framtidens bageriproduktion i helt nya lokaler
Kompetensutveckling och nära samarbete med både interna och externa tekniker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: raffi.gamskian@bakemyday.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Packeterare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bake My Day AB
(org.nr 556110-1550)
Lindberghs gata 2-5 (visa karta
)
195 61 ARLANDASTAD Jobbnummer
9669973