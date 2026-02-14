Medarbetare till nötköttsproduktion

A. Johanssons Lantbruk / Djuruppfödarjobb / Eslöv
2026-02-14


Vi söker nu en engagerad medarbetare till vår gård!
Vi bedriver nötköttsproduktion med cirka 1 800 nötkreatur samt jordbruk och betesdrift på totalt 750 hektar. Gården är belägen i Mellanskåne, cirka 3 mil från Lund.

Om tjänsten
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Djurskötsel med fokus på dikor
Maskinkörning
Övriga gårdssysslor kopplade till lantbruksdriften

Dikor är huvudsysselsättningen, så erfarenhet inom området är meriterande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Ordningsam och ansvarstagande
Självgående men också lätt att samarbeta med
Intresserad av djur och lantbruk

Tjänsten kan även passa ett par eller två vänner som vill arbeta tillsammans.

Övrig information
Boende finns att ordna på gården vid behov.
Välkommen med din ansökan till:
hoghult109@hotmail.com
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Anders Johansson
070-603 41 60

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: hoghult109@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A. Johanssons Lantbruk

Arbetsplats
Johanssons Lantbruk, A

