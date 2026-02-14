Medarbetare till nötköttsproduktion
2026-02-14
Vi söker nu en engagerad medarbetare till vår gård!
Vi bedriver nötköttsproduktion med cirka 1 800 nötkreatur samt jordbruk och betesdrift på totalt 750 hektar. Gården är belägen i Mellanskåne, cirka 3 mil från Lund.Publiceringsdatum2026-02-14Om tjänsten
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Djurskötsel med fokus på dikor
Maskinkörning
Övriga gårdssysslor kopplade till lantbruksdriften
Dikor är huvudsysselsättningen, så erfarenhet inom området är meriterande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Ordningsam och ansvarstagande
Självgående men också lätt att samarbeta med
Intresserad av djur och lantbruk
Tjänsten kan även passa ett par eller två vänner som vill arbeta tillsammans.Övrig information
Boende finns att ordna på gården vid behov.
Välkommen med din ansökan till: hoghult109@hotmail.com
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Anders Johansson
070-603 41 60 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: hoghult109@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A. Johanssons Lantbruk Arbetsplats
Johanssons Lantbruk, A Kontakt
Anders Johansson hoghult109@hotmail.com 0706034160 Jobbnummer
9743052