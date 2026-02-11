Medarbetare till munk/donut vagn i Ullared

Munkeriet I Varberg AB / Servitörsjobb / Falkenberg
2026-02-11


Tjänsten handlar om att producera och sälja munkar/donuts i vår stationära vagn, som är placerad på parkeringen närmast Gekå's i Ullared.
Vi söker dig som kan ge våra kunder högklassig service. Du behöver vara stresstålig, ansvarsfull och kunna anpassa arbetet efter det dagliga behovet.
Under juli - augusti uppgår tjänsten till minst 75%. Resterande månader ca 50-60% eller enl. överenskommelse. Finns chans till Tillsvidare anställning.
Intervjuer sker löpande och för rätt person över 18 år, kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: petra.viksten@gmail.com

Arbetsgivare
Munkeriet i Varberg AB (org.nr 556553-9219)
Bäckvägen 5 (visa karta)
311 60  ULLARED

Arbetsplats
Munkeriet I Varberg AB

Kontakt
Petra Viksten
petra.viksten@gmail.com

Jobbnummer
9737638

