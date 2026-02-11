Medarbetare till munk/donut vagn i Ullared

Tjänsten handlar om att producera och sälja munkar/donuts i vår stationära vagn, som är placerad på parkeringen närmast Gekå's i Ullared. Vi söker dig som kan ge våra kunder högklassig service. Du behöver vara stresstålig, ansvarsfull och kunna anpassa arbetet efter det dagliga behovet. Under juli - augusti uppgår tjänsten till minst 75%. Resterande månader ca 50-60% eller enl. överenskommelse. Finns chans till Tillsvidare anställning. Intervjuer sker löpande och för rätt person över 18 år, kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag.