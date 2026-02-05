Medarbetare Till Logistik, Ikea Örebro
Ikea Svenska Försäljnings AB / Logistikjobb / Örebro Visa alla logistikjobb i Örebro
Nu söker IKEA Örebro nya medarbetare till vår Logistikfunktion, som vi kallar Customer Fulfilment. Vi söker dig som vill börja jobba helger under våren för att sedan jobba mer under sommaren - perfekt för dig som studerar.
Vi söker dig som är morgonpigg då vi startar redan kl. 05:00 på morgonen. Du trivs med att samarbeta med andra och har lätt för att kommunicera med alla slags människor. Vidare ser vi att du är flexibel, har lätt för att se vad som behöver göras och gärna tar egna initiativ. Du är också noggrann, pålitlig och har en positiv attityd. Arbetet innebär många tunga lyft och kan därför vara fysiskt ansträngande, vilket gör att det är en fördel om du har god fysisk förmåga.
IKEA har en stark kultur och tydliga värderingar som är mycket viktiga för oss. Därför rekryterar vi i första hand utifrån dina värderingar och personliga egenskaper. Har du truckkort och vana att köra skjutstativstruck, ledstaplare eller motviktstruck är det meriterande.
Att jobba med oss
På Customer Fulfilment slår vi upp portarna till lastkajen kl. 05:00 för att börja lossa gods från lastbilarna. Som medarbetare är din uppgift att se till att varorna blir tillgängliga för våra kunder på ett säkert och effektivt sätt. Dina arbetsuppgifter kommer att variera mellan att köra truck, ta hand om inleveranser, packa upp produkter i varuhuset, plocka och lämna ut ordrar åt våra kunder med mera - alltid med säkerhet som högsta prioritet och med kunden i fokus. Alla vi på IKEA Örebro har ansvar för att skapa en fantastisk upplevelse för våra kunder och vi bidrar till hela IKEAs försäljning. Oavsett arbetsuppgift så har vi samma glädje, energi och mål; att överträffa våra kunders förväntningar!
Om detta arbetsområde
Tjänsterna vi erbjuder är med start vecka 14 (påsklovet), då du kommer få en introduktion till IKEA och Customer Fulfilment. Därefter kommer du att jobba helger fram till juni, för att sedan under sommaren jobba ca 20-30 timmar per vecka. Trivs vi med varandra och du är intresserad av att fortsätta med helgarbete till hösten så finns det goda möjlighet till detta.
Arbetstiderna startar kl. 05:00 och du behöver kunna ta dig till arbetet på egen hand, då ingen kollektivtrafik är igång vid den tiden.
Vi erbjuder lön enligt kollektivavtal och utöver din grundlön får du även OB-tillägg. Jobbar du till exempel på lördagar efter kl. 12:00, hela söndagar och röda dagar får du 100 % OB-ersättning.
På IKEA har vi också förmåner i form av personalrabatt, friskvårdsbidrag samt frukost/fika för alla våra anställda. Men erbjudandet som IKEA framför allt erbjuder dig är en arbetsplats där det finns en stark tro på dig som medarbetare. Vi är en arbetsplats där det finns olika sätt att växa på. När du växer, växer också IKEA!
Ansök nu!
Ansök via vår hemsida www.ikea.se/jobb
med CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev, utan du kommer istället att få svara på några frågor. Du kommer få besked via mail om du går vidare till nästa steg, som är en digital intervju. Håll även koll på din skräppkorg då våra mail ibland hamnar där.
Vi uppmuntrar och välkomnar varmt ansökningar från människor med kulturer, bakgrunder och erfarenheter eftersom vi vet att mångfald inom IKEA gör oss starkare. Har du några frågor vänligen kontakta rekryterande chef David Gibb, david.gibb@ingka.ikea.com
eller rekryterare Sophia Rosander, sophia.rosander@ingka.ikea.com
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är måndag den 16 februari Så ansöker du
