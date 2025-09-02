Medarbetare till lager och logistik
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Är du noggrann, engagerad och gillar att arbeta i ett högt tempo? Vi söker nu en lagermedarbetare till vår kund i Stockholm. Här får du chansen att bli en del av ett team där samarbete, driv och glädje står i centrum.
Om rollen
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom lager och logistik. Du packar och plockar varor, tar emot leveranser och ser till att lagret är välorganiserat. Rollen passar dig som vill ha ett fysiskt och aktivt arbete där du är en viktig del av flödet från varumottagning till leverans.
Vi söker dig som:
Har 1-2 års erfarenhet från lager eller liknande arbete (meriterande men inte ett krav).
Har en gymnasial utbildning.
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta både självständigt och i team.
Trivs i ett arbete där det händer mycket och dagarna går fort.
Vi erbjuder:
Ett utvecklande arbete i en bransch med fart och framtid.
Möjlighet att lära dig nya moment och växa i rollen.
En trivsam arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor.
Lön och villkor enligt kollektivavtal.

Publiceringsdatum: 2025-09-02
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Ansök via mejl.
E-post: Info@trekronorrekrytering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Tre Kronor rekrytering & Bemanning
9488675